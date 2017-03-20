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 Главная / Новости медицины и фармации

08.12.2017 12:09

Совладелец Capital Group продает «Столичные аптеки»

Совладелец Capital Group Павел Тё сообщил о продаже сети «Столичные аптеки», приобретенной у московского правительства за 5,67 млрд рублей в августе 2016 года. Информация о сумме сделки и имя покупателя не разглашается, информирует ТАСС.

«Да, мы подтверждаем информацию о продаже сети «Столичные аптеки». Кому и за сколько - информацию не раскрываем во исполнение обязательств перед партнерами о неразглашении», - отметили в пресс-службе сети.

«Столичные аптеки» - крупнейшая в Москве сеть государственных аптек. Общая площадь помещений - 102,3 тыс. кв. м. На момент приобретения у правительства Москвы актив стоимостью 5,67 млрд рублей включал 180 торговых помещений и земельные участки площадью 16,2 тыс. кв. м. После сделки часть помещений «Столичных аптек» арендовали сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) и «Магнит».

Ключевые слова: Столичные аптеки

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