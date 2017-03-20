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 Главная / Новости медицины и фармации

08.12.2017 11:13

Фармкомпании пожаловались на нарушение патентных прав в России

Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM) обратилась в ФАС с просьбой принять меры по фактам закупки на госторгах дженериков лекарственных препаратов, срок действия патентов которых еще не истек. Проблема в России, по мнению бизнеса, стала носить системный характер, что негативно влияет на инвестиционный климат страны, пишет «Коммерсант».

В AIPM входит более 50 фармкомпаний, на долю которых приходится около 80% мирового выпуска лекарств, все они обеспокоены фактами проведения девяти тендеров в Московской и Ростовской областях, а также Ставропольском, Пермском и Камчатском краях, Мордовии и Москве на поставку дженериков на основе действующих веществ сунитиниб и дазатиниб (противоопухолевые средства, патенты на которые принадлежат Pfizer и Bristol-Myers Squibb). Общая сумма контрактов, которые должны быть заключены в конце декабря и начале января, составляет почти 218 млн рублей.

В письме ассоциации указано, что основным поставщиком на этих торгах была компания «Мамонт фарм», аффилированная с экс-владельцем пакета акций в фармкомпании «Натива», которая, в свою очередь, близка «Фармстандарту» — одному из лидеров на госзакупках. «Натива» регистрировала несколько аналогов препаратов, находящихся под патентной защитой, из-за чего с ней в настоящее время судятся Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Novartis, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca и Celgene.

Как подчеркивают в AIPM, проблема приобрела в России системный характер. Ранее ассоциация уже обращалась в ФАС с просьбой обратить внимание на факт регистрации дженериков в период действия патентов на оригинальные препараты. В августе служба ответила AIPM, что нарушение прав патентообладателей может возникнуть, только если дженерики поступят в обращение или будут предложены к продаже, что может являться нарушением закона о защите конкуренции.

Ключевые слова: ФАС, AIPM, патент

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