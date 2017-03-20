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Главная / Новости медицины и фармации
ТОП-15 фармацевтических дистрибьюторов за ноябрь 2017
Первая пятерка российских фармацевтических дистрибьюторов за ноябрь не изменилась. ЦВ «Протек» продолжает занимать лидирующую позицию с долей 27,32%. Доля «Катрен» на рынке за ноябрь составила 25,14%. Третий в рейтинге по доле закупок аптечных учреждений на рынке – «Пульс» (15,24%). Позиции 4 и 5 занимают «СИА Интернейшнл» и «Гранд-Капитал» с долями 5,77% и 2,77% соответственно.
ЦВ «Протек» показывает положительную динамику: +7,54% за год и +1,71 за месяц. Доля «Катрен» увеличилась на 10,90% за год, а по сравнению с октябрем 2017 уменьшилась на 2,51%. «Пульс» показал отрицательную динамику: - 6,89% за год и -0,57% за месяц. «СИА Интернейшнл» за месяц увеличил долю на 3,89%, а за год его доля упала на 4,93%. «Гранд-Капитал» значительно увеличил долю за год – это 50,33%, а по сравнению с прошлым месяцем его доля упала на 20,10%.
Данные строятся на основе отчетов товародвижения, в отличие от экстраполированных данных других аналитических агентств. Выборка – более 7925 коммерческих аптеки в 83 регионах РФ.
ТОП-15 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ. ЗАКУПКИ АПТЕК ЗА НОЯБРЬ 2017 г. – НОЯБРЬ 2017 г.
|
Компания
|
Ноябрь'16
|
Ноябрь'16
Общая доля
|
Октябрь'17
|
Октябрь'17
Общая доля
|
Ноябрь'17
|
Ноябрь'17
Общая доля
|
год
|
месяц
|
Доля ЛС
|
Доля НЛС
|
Доля ЛС
|
Доля НЛС
|
Доля ЛС
|
Доля НЛС
|
динамика %
|
Протек
|
25,30%
|
26,28%
|
25,41%
|
27,84%
|
27,31%
|
27,79%
|
27,19%
|
28,42%
|
27,32%
|
+7,54%
|
+1,71%
|
Катрен
|
22,52%
|
23,88%
|
22,67%
|
24,52%
|
24,42%
|
24,51%
|
25,24%
|
24,30%
|
25,14%
|
+10,90%
|
-2,51%
|
Пульс
|
17,32%
|
8,75%
|
16,37%
|
15,84%
|
9,18%
|
15,15%
|
15,91%
|
9,58%
|
15,24%
|
-6,89%
|
-0,57%
|
СИА
|
6,55%
|
2,16%
|
6,07%
|
6,30%
|
3,30%
|
5,99%
|
6,06%
|
3,28%
|
5,77%
|
-4,93%
|
+3,89%
|
Гранд Капитал
|
1,96%
|
0,88%
|
1,84%
|
2,30%
|
1,40%
|
2,21%
|
2,90%
|
1,64%
|
2,77%
|
+50,33%
|
-20,10%
|
Авеста Фармацевтика
|
0,83%
|
0,25%
|
0,77%
|
2,10%
|
0,60%
|
1,94%
|
2,09%
|
0,58%
|
1,93%
|
+150,58%
|
+0,71%
|
Агроресурсы
|
1,40%
|
2,72%
|
1,55%
|
1,64%
|
2,81%
|
1,76%
|
1,65%
|
2,71%
|
1,77%
|
+14,29%
|
-0,48%
|
Фармкомплект
|
2,67%
|
0,80%
|
2,46%
|
2,10%
|
0,72%
|
1,95%
|
1,74%
|
0,65%
|
1,62%
|
-34,20%
|
+20,62%
|
ПрофитМед
|
1,89%
|
1,46%
|
1,84%
|
1,16%
|
0,76%
|
1,12%
|
1,24%
|
0,80%
|
1,19%
|
-35,23%
|
-5,93%
|
БСС
|
1,31%
|
1,06%
|
1,28%
|
1,20%
|
0,94%
|
1,18%
|
1,13%
|
0,80%
|
1,09%
|
-14,52%
|
+7,62%
|
Надежда Фарм
|
0,82%
|
1,05%
|
0,85%
|
1,00%
|
1,16%
|
1,02%
|
0,87%
|
1,18%
|
0,91%
|
+6,73%
|
+12,70%
|
Р-Фарм
|
0,60%
|
0,00%
|
0,54%
|
0,54%
|
0,00%
|
0,48%
|
0,80%
|
0,00%
|
0,71%
|
+33,30%
|
-32,37%
|
Акцентмед
|
0,25%
|
0,31%
|
0,26%
|
0,64%
|
0,87%
|
0,67%
|
0,61%
|
0,90%
|
0,64%
|
+151,38%
|
+3,68%
|
Ярфарма
|
0,65%
|
0,76%
|
0,66%
|
0,57%
|
0,62%
|
0,58%
|
0,53%
|
0,64%
|
0,55%
|
-17,38%
|
+6,04%
|
ЗдравСервис
|
0,53%
|
0,52%
|
0,53%
|
0,44%
|
0,34%
|
0,43%
|
0,54%
|
0,38%
|
0,52%
|
-1,87%
|
-17,03%
|
ОСТАЛЬНЫЕ
|
15,46%
|
29,11%
|
16,93%
|
11,79%
|
25,58%
|
13,22%
|
11,50%
|
24,16%
|
12,84%
|
-24,16%
|
+2,96%
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