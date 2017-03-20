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 Главная / Новости медицины и фармации

08.12.2017 10:15

ТОП-15 фармацевтических дистрибьюторов за ноябрь 2017

Первая пятерка российских фармацевтических дистрибьюторов за ноябрь не изменилась. ЦВ «Протек» продолжает занимать лидирующую позицию с долей 27,32%. Доля «Катрен» на рынке за ноябрь составила 25,14%. Третий в рейтинге по доле закупок аптечных учреждений на рынке – «Пульс» (15,24%). Позиции 4 и 5 занимают «СИА Интернейшнл» и «Гранд-Капитал» с долями 5,77% и 2,77% соответственно.

ЦВ «Протек» показывает положительную динамику: +7,54% за год и +1,71 за месяц. Доля «Катрен» увеличилась на 10,90% за год, а по сравнению с октябрем 2017 уменьшилась на 2,51%. «Пульс» показал отрицательную динамику: - 6,89% за год и -0,57% за месяц. «СИА Интернейшнл» за месяц увеличил долю на 3,89%, а за год его доля упала на 4,93%. «Гранд-Капитал» значительно увеличил долю за год – это 50,33%, а по сравнению с прошлым месяцем его доля упала на 20,10%.

Данные строятся на основе отчетов товародвижения, в отличие от экстраполированных данных других аналитических агентств. Выборка – более 7925 коммерческих аптеки в 83 регионах РФ.

ТОП-15 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ. ЗАКУПКИ АПТЕК ЗА НОЯБРЬ 2017 г. – НОЯБРЬ 2017 г.

Компания

Ноябрь'16

Ноябрь'16
Общая доля

Октябрь'17

Октябрь'17
Общая доля

Ноябрь'17

Ноябрь'17
Общая доля

год

месяц

Доля ЛС

Доля НЛС

Доля ЛС

Доля НЛС

Доля ЛС

Доля НЛС

динамика %

Протек

25,30%

26,28%

25,41%

27,84%

27,31%

27,79%

27,19%

28,42%

27,32%

+7,54%

+1,71%

Катрен

22,52%

23,88%

22,67%

24,52%

24,42%

24,51%

25,24%

24,30%

25,14%

+10,90%

-2,51%

Пульс

17,32%

8,75%

16,37%

15,84%

9,18%

15,15%

15,91%

9,58%

15,24%

-6,89%

-0,57%

СИА

6,55%

2,16%

6,07%

6,30%

3,30%

5,99%

6,06%

3,28%

5,77%

-4,93%

+3,89%

Гранд Капитал

1,96%

0,88%

1,84%

2,30%

1,40%

2,21%

2,90%

1,64%

2,77%

+50,33%

-20,10%

Авеста Фармацевтика

0,83%

0,25%

0,77%

2,10%

0,60%

1,94%

2,09%

0,58%

1,93%

+150,58%

+0,71%

Агроресурсы

1,40%

2,72%

1,55%

1,64%

2,81%

1,76%

1,65%

2,71%

1,77%

+14,29%

-0,48%

Фармкомплект

2,67%

0,80%

2,46%

2,10%

0,72%

1,95%

1,74%

0,65%

1,62%

-34,20%

+20,62%

ПрофитМед

1,89%

1,46%

1,84%

1,16%

0,76%

1,12%

1,24%

0,80%

1,19%

-35,23%

-5,93%

БСС

1,31%

1,06%

1,28%

1,20%

0,94%

1,18%

1,13%

0,80%

1,09%

-14,52%

+7,62%

Надежда Фарм

0,82%

1,05%

0,85%

1,00%

1,16%

1,02%

0,87%

1,18%

0,91%

+6,73%

+12,70%

Р-Фарм

0,60%

0,00%

0,54%

0,54%

0,00%

0,48%

0,80%

0,00%

0,71%

+33,30%

-32,37%

Акцентмед

0,25%

0,31%

0,26%

0,64%

0,87%

0,67%

0,61%

0,90%

0,64%

+151,38%

+3,68%

Ярфарма

0,65%

0,76%

0,66%

0,57%

0,62%

0,58%

0,53%

0,64%

0,55%

-17,38%

+6,04%

ЗдравСервис

0,53%

0,52%

0,53%

0,44%

0,34%

0,43%

0,54%

0,38%

0,52%

-1,87%

-17,03%

ОСТАЛЬНЫЕ

15,46%

29,11%

16,93%

11,79%

25,58%

13,22%

11,50%

24,16%

12,84%

-24,16%

+2,96%



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