ТОП-15 фармацевтических дистрибьюторов за ноябрь 2017

Первая пятерка российских фармацевтических дистрибьюторов за ноябрь не изменилась. ЦВ «Протек» продолжает занимать лидирующую позицию с долей 27,32%. Доля «Катрен» на рынке за ноябрь составила 25,14%. Третий в рейтинге по доле закупок аптечных учреждений на рынке – «Пульс» (15,24%). Позиции 4 и 5 занимают «СИА Интернейшнл» и «Гранд-Капитал» с долями 5,77% и 2,77% соответственно.



ЦВ «Протек» показывает положительную динамику: +7,54% за год и +1,71 за месяц. Доля «Катрен» увеличилась на 10,90% за год, а по сравнению с октябрем 2017 уменьшилась на 2,51%. «Пульс» показал отрицательную динамику: - 6,89% за год и -0,57% за месяц. «СИА Интернейшнл» за месяц увеличил долю на 3,89%, а за год его доля упала на 4,93%. «Гранд-Капитал» значительно увеличил долю за год – это 50,33%, а по сравнению с прошлым месяцем его доля упала на 20,10%.



Данные строятся на основе отчетов товародвижения, в отличие от экстраполированных данных других аналитических агентств. Выборка – более 7925 коммерческих аптеки в 83 регионах РФ.

ТОП-15 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ. ЗАКУПКИ АПТЕК ЗА НОЯБРЬ 2017 г. – НОЯБРЬ 2017 г.