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 Главная / Новости медицины и фармации

07.12.2017 17:22

Препарат компании Sage успешно справился с симптомами депрессии в рамках клинических исследований

Компания Sage Therapeutics представила убедительные данные клинических исследований II фазы по оценке эффективности экспериментального средства для борьбы с депрессией.

В испытаниях препарата SAGE-217 приняли участие 89 человек, целью исследований была оценка снижения выраженности симптомов тяжелой формы клинической депрессии. Оценка состояния пациентов проводилась по шкале Гамильтона (HAM-D) через 14 дней после начала терапии. В группе лечения выраженность симптомов снизилась на 17,6 пункта, тогда как на фоне плацебо данный показатель составил только 10,7 пункта. Также через две недели лечения у 64% пациентов была отмечена ремиссия (показатель 7 или меньше по HAM-D), для сравнения, в группе плацебо ремиссия была зафиксирована у 23% участников.

SAGE-217 является позитивным аллостерическим модулятором нового поколения, селективным к рецепторам гамма-аминомасляной кислоты, являющейся важнейшим нейромедиатором центральной нервной системы. Лекарственное средство предназначено для перорального применения один раз в сутки.


Ключевые слова: Sage Therapeutics, депрессия

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Препарат компании Sage успешно справился с симптомами депрессии в рамках клинических исследований

Препарат компании Sage успешно справился с симптомами депрессии в рамках клинических исследований

В группе лечения выраженность симптомов по шкале Гамильтона для оценки  депрессии снизилась на 17,6 пункта, тогда как на фоне плацебо данный показатель составил только 10,7 пункта.
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