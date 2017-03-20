Препарат компании Sage успешно справился с симптомами депрессии в рамках клинических исследований

07.12.2017 17:22
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Опрос для врачей
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
07.12.2017 17:22
Препарат компании Sage успешно справился с симптомами депрессии в рамках клинических исследованийКомпания Sage Therapeutics представила убедительные данные клинических исследований II фазы по оценке эффективности экспериментального средства для борьбы с депрессией.
В испытаниях препарата SAGE-217 приняли участие 89 человек, целью исследований была оценка снижения выраженности симптомов тяжелой формы клинической депрессии. Оценка состояния пациентов проводилась по шкале Гамильтона (HAM-D) через 14 дней после начала терапии. В группе лечения выраженность симптомов снизилась на 17,6 пункта, тогда как на фоне плацебо данный показатель составил только 10,7 пункта. Также через две недели лечения у 64% пациентов была отмечена ремиссия (показатель 7 или меньше по HAM-D), для сравнения, в группе плацебо ремиссия была зафиксирована у 23% участников.
SAGE-217 является позитивным аллостерическим модулятором нового поколения, селективным к рецепторам гамма-аминомасляной кислоты, являющейся важнейшим нейромедиатором центральной нервной системы. Лекарственное средство предназначено для перорального применения один раз в сутки.
Ключевые слова: Sage Therapeutics, депрессия
|
Мероприятия
Подписка
Реклама
Мы в TwitterTweets by Remediumru
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.