Объемы закупок вакцин в рамках нацкалендаря превысили 11 млрд рублей

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Главная / Новости медицины и фармации
07.12.2017 16:38
Объемы закупок вакцин в рамках нацкалендаря превысили 11 млрд рублейЗа три квартала текущего года закупки вакцин в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП) выросли почти в два раза в стоимостном выражении (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Тем не менее, в натуральном выражении данный показатель остался примерно на том же уровне, свидетельствуют данные аудита IQVIA.
Всего за указанный промежуток времени было закуплено 24,8 млн упаковок на 11,2 млрд рублей. Наибольшая доля закупок среди вакцин по НКПП приходится на вакцину против гриппа и составляет 68% в натуральном выражении и 33% в стоимостном.
В Национальный календарь профилактических прививок включены прививки от 12 заболеваний: вирусный гепатит В, туберкулез, пневмококковая инфекция, дифтерия, коклюш, столбняк, гемофильная инфекция, полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп.
Ключевые слова: аналитика Remedium
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