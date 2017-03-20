Главная / Новости медицины и фармации Эксперты РАФМ осветили перспективы развития фармритейла в России На деловом форуме, в рамках выставки АПТЕКА 2017 г., ведущие эксперты аналитических компаний и главы аптечных сетей и ассоциаций высказали свое мнение о выборе шаблона развития розничного фармрынка.



В связи с высокой конкуренцией в фармритейле наиболее остро встает вопрос о том, что перспективнее - становиться частью большой аптечной сети или войти в аптечную ассоциацию.



Анна Ермолаева, генеральный директор AlhphaRM, подвела предварительные итоги 2017 г. аптечного рынка России. Она отметила интересную тенденцию, что при сокращении динамики роста рынка констатируется факт увеличения количества аптечных точек, оно стабильно растет на 6-7% в месяц.



Константин Тиунов, директор по маркетингу Юнифарма, Росаптека, Unidet, заметил, что одним из главных трендов 2018-2019 гг. будет появление локальных аптечных ассоциаций. Он сфокусировал внимание на том, что возможно скоро могут появиться ассоциации ассоциаций. Константин Тиунов озвучил минусы единичных аптек и мелких сетей, одним из главных является товарная безопасность, отсутствие дополнительных источников прибыли, отсутствие глубины и скорости бизнес-процессов, а также наличие требовательного покупателя. Он отметил: «К сожалению, одиночная аптека не интересна аптечным ассоциациям из-за отсутствия автоматизации, а также это можно объяснить сложностью взаимодействия с разрозненными аптеками».



Говоря о перспективах развития фармритейла в России, Александр Фридман, генеральный директор ВЕСНА, Denis Pharm, уделил внимание эволюции аптечного рынка. Он считает, что современный фармритейл «деградировал», так как произошла смена приоритетов. Если раньше дистрибьютор был «королем» и принимал окончательное решение, то сейчас во главе рынка стоят аптечные сети. Он предположил, что через какое-то время покупатель будет «править балом».



Мнение о том, что будущее ассоциаций стоит за технологиями, высказал Александр Шишкин, генеральный директор АСНА. Он считает, что фарминдустрия развивается с огромной скоростью и нужно думать на несколько шагов вперед.



Генеральный директор «ПроАптека», Евгений Коротков отметил плюсы и минусы присоединения аптек к ассоциациям. Также он подчеркнул, что успех аптечной ассоциации не определяется количеством аптек. Евгений Коротков заметил, что вступление в ассоциацию мелких аптек, с ежемесячным оборотом менее 500 тыс. рублей, может навредить самой аптеке. «Очень сложно подобрать правильное предложение для этой категории», - констатировал он.



О параметрах, при которых аптечной сети стоит вступать в аптечную ассоциацию и когда не стоит этого делать рассказал Павел Лисовский, к.э.н. управляющий партнер «Проектирование систем управления», консультант по увеличению прибыльности бизнеса. Также он сфокусировал внимание на критериях, которые мешают развитию аптечной сети.



Ключевые слова: На деловом форуме, в рамках выставки АПТЕКА 2017 г., ведущие эксперты аналитических компаний и главы аптечных сетей и ассоциаций высказали свое мнение о выборе шаблона развития розничного фармрынка.В связи с высокой конкуренцией в фармритейле наиболее остро встает вопрос о том, что перспективнее - становиться частью большой аптечной сети или войти в аптечную ассоциацию., генеральный директор AlhphaRM, подвела предварительные итоги 2017 г. аптечного рынка России. Она отметила интересную тенденцию, что при сокращении динамики роста рынка констатируется факт увеличения количества аптечных точек, оно стабильно растет на 6-7% в месяц., директор по маркетингу Юнифарма, Росаптека, Unidet, заметил, что одним из главных трендов 2018-2019 гг. будет появление локальных аптечных ассоциаций. Он сфокусировал внимание на том, что возможно скоро могут появиться ассоциации ассоциаций. Константин Тиунов озвучил минусы единичных аптек и мелких сетей, одним из главных является товарная безопасность, отсутствие дополнительных источников прибыли, отсутствие глубины и скорости бизнес-процессов, а также наличие требовательного покупателя. Он отметил: «К сожалению, одиночная аптека не интересна аптечным ассоциациям из-за отсутствия автоматизации, а также это можно объяснить сложностью взаимодействия с разрозненными аптеками».Говоря о перспективах развития фармритейла в России,, генеральный директор ВЕСНА, Denis Pharm, уделил внимание эволюции аптечного рынка. Он считает, что современный фармритейл «деградировал», так как произошла смена приоритетов. Если раньше дистрибьютор был «королем» и принимал окончательное решение, то сейчас во главе рынка стоят аптечные сети. Он предположил, что через какое-то время покупатель будет «править балом».Мнение о том, что будущее ассоциаций стоит за технологиями, высказал, генеральный директор АСНА. Он считает, что фарминдустрия развивается с огромной скоростью и нужно думать на несколько шагов вперед.Генеральный директор «ПроАптека», Евгений Коротков отметил плюсы и минусы присоединения аптек к ассоциациям. Также он подчеркнул, что успех аптечной ассоциации не определяется количеством аптек.заметил, что вступление в ассоциацию мелких аптек, с ежемесячным оборотом менее 500 тыс. рублей, может навредить самой аптеке. «Очень сложно подобрать правильное предложение для этой категории», - констатировал он.О параметрах, при которых аптечной сети стоит вступать в аптечную ассоциацию и когда не стоит этого делать рассказал, к.э.н. управляющий партнер «Проектирование систем управления», консультант по увеличению прибыльности бизнеса. Также он сфокусировал внимание на критериях, которые мешают развитию аптечной сети.Ключевые слова: РАФМ

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