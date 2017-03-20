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 Главная / Новости медицины и фармации

07.12.2017 10:30

Журнал "Ремедиум" №11 за 2017 год

В рубрике "Экспертная зона"

Специнвестконтрактам в фармацевтической отрасли быть! Когда и какими? / Special investment contracts should be introduced into the pharmaceutical industry! When and which?

Д.А. Копытин, к.ю.н., МГУ им. М.В. Ломоносова

В рубрике «Фармрынок» 

Фармацевтические отходы как новая экологическая проблема / Pharmaceutical waste as a new environmental issue

Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум», Международная общественная академия экологической безопасности и природопользования

Борьба с гриппом - глобальная проблема современности / Fighting the flu is today’s global challenge

Ирина Широкова, Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум».

Минеральные воды России: история и современность (правовые аспекты потребления) / Mineral waters of Russia: history and contemporaneity (legal aspects of consumption)

А.В. Павлова, О.В. Крылова, к.ф.н., О.А. Васнецова, д.х.н., профессор, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России

Ключевые тренды рынка комбинированных противопростудных препаратов / Key trends of the combination cold and flu medicine market

Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум»

Уменьшить бремя рака молочной железы / Reduce the burden of breast cancer

Ирина Широкова, Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум». 

Псориаз: от симптомов к оптимальному лечению / Psoriasis: from symptoms to the optimal medical therapy

Ирина Широкова, «Ремедиум»

В рубрике «Менеджмент»

Ориентиры Верховного суда РФ в отношении прав иностранных инвесторов: вопросы налогообложения / The Russian Federation supreme court guidelines on the treatment of foreign investor rights: taxation issues

Алина Лаврентьева, к.э.н., партнер, руководитель практики по работе с фармацевтическими компаниями, PwC Россия

Правовое регулирование отношений с пациентами и добровольцами в клинических исследованиях / Legal regulation of relations with patients and volunteers in clinical trials

О.Г. Мелихов, Институт клинических исследований, Е.А. ЦЕПОВА, ФармКонсалтинг. 

Уполномоченное лицо по фармаконадзору в системе менеджмента качества лекарственных препаратов / Role of a qualified person responsible for pharmacovigilance in the drug quality management system

А.Е. Крашенинников1, к.фарм.н., А.В. Матвеев1,2, к.м.н., Е.А. Егорова2, к.фарм.н.
1 Автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр Фармаконадзора», г. Москва
2 Медицинская академия им. С. И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь

В рубрике «Фармпромышленность»     

Светлана Романова, «Ремедиум»
  • Деловая активность предприятий фармпромышленности: рейтинг по рентабельности собственного капитала за 2015 год / Economic activities in the pharmaceutical business: rating by return on equity for 2015
  • Финансовые результаты фармотрасли за I полугодие 2017 года / Financial results of pharmaceutical industry: I half-year of 2017
  • Инвестиционная активность предприятий подотрасли «Производство облучающего и электро-терапевтического оборудования»: I полугодие 2017 года / Investment activity of the subindustry companies engaged in manufacturing the irradient and electrotherapy equipme
  • Производство медицинских изделий за I полугодие 2017 года / Manufacture of medical products for I half-year 2017

Это и многое другое читайте на страницах нашего журнала



Ключевые слова: Журнал "Ремедиум" №11 за 2017 год

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