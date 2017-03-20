Журнал "Ремедиум" №11 за 2017 год

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Главная / Новости медицины и фармации
07.12.2017 10:30
Журнал "Ремедиум" №11 за 2017 годВ рубрике "Экспертная зона"
Специнвестконтрактам в фармацевтической отрасли быть! Когда и какими? / Special investment contracts should be introduced into the pharmaceutical industry! When and which?
Д.А. Копытин, к.ю.н., МГУ им. М.В. Ломоносова
В рубрике «Фармрынок»
Фармацевтические отходы как новая экологическая проблема / Pharmaceutical waste as a new environmental issue
Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум», Международная общественная академия экологической безопасности и природопользования
Борьба с гриппом - глобальная проблема современности / Fighting the flu is today’s global challenge
Ирина Широкова, Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум».
Минеральные воды России: история и современность (правовые аспекты потребления) / Mineral waters of Russia: history and contemporaneity (legal aspects of consumption)
А.В. Павлова, О.В. Крылова, к.ф.н., О.А. Васнецова, д.х.н., профессор, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
Ключевые тренды рынка комбинированных противопростудных препаратов / Key trends of the combination cold and flu medicine market
Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум»
Уменьшить бремя рака молочной железы / Reduce the burden of breast cancer
Ирина Широкова, Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум».
Псориаз: от симптомов к оптимальному лечению / Psoriasis: from symptoms to the optimal medical therapy
Ирина Широкова, «Ремедиум»
В рубрике «Менеджмент»
Ориентиры Верховного суда РФ в отношении прав иностранных инвесторов: вопросы налогообложения / The Russian Federation supreme court guidelines on the treatment of foreign investor rights: taxation issues
Алина Лаврентьева, к.э.н., партнер, руководитель практики по работе с фармацевтическими компаниями, PwC Россия
Правовое регулирование отношений с пациентами и добровольцами в клинических исследованиях / Legal regulation of relations with patients and volunteers in clinical trials
О.Г. Мелихов, Институт клинических исследований, Е.А. ЦЕПОВА, ФармКонсалтинг.
Уполномоченное лицо по фармаконадзору в системе менеджмента качества лекарственных препаратов / Role of a qualified person responsible for pharmacovigilance in the drug quality management system
А.Е. Крашенинников1, к.фарм.н., А.В. Матвеев1,2, к.м.н., Е.А. Егорова2, к.фарм.н.
1 Автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр Фармаконадзора», г. Москва
2 Медицинская академия им. С. И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь
В рубрике «Фармпромышленность»
Светлана Романова, «Ремедиум»
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Ключевые слова: Журнал "Ремедиум" №11 за 2017 год
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