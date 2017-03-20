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Главная / Новости медицины и фармации
07.12.2017 15:32
Dentalweek 2018: Евразийская неделя стоматологии
11-12 февраля 2018 года в Москве состоится крупнейший форум для стоматологов в России – Евразийская неделя стоматологии Dentalweek 2018. В течение двух дней конференц-зал Отеля Palmira станет ключевым местом для обмена практическими знаниями в сфере стоматологии и активного нетворкинга.
Мероприятие объединит 400 участников со всей России и стран СНГ: зарубежных экспертов, представителей ведущих коммерческих клиник и общественных организаций, управляющих клиниками, главных врачей, практикующих стоматологов, представителей профильных ВУЗов и студентов-стоматологов.
Форум будет носить максимально практический характер по обмену опытом, изучению успешных практик и предложений по внедрению современных технологий в стоматологии, инструментов увеличения прибыли клиники и расширению круга профессиональных знакомств.
Участников Форума ждет двухдневная насыщенная деловая программа от ведущих практиков и топовых спикеров сферы стоматологии, а также практические мастер-классы. Программа будет состоять из двух блоков:
• 1 блок – профессиональные лекции и мастер-классы по актуальным проблемам в стоматологии, разбор кейсов от известных российских практикующих клиницистов, владельцев клиник и зарубежных лекторов.
• 2 блок - лекции и кейсы по медицинскому маркетингу, развитию и продвижению клиники. Международные и отечественные эксперты на примере конкретного кейса расскажут о том, как провести исследование рынка, с чего начать создание маркетинговой стратегии, каким образом выбрать цели и инструменты для их достижения.
Яркой кульминацией Dentalweek 2018 станет вечеринка для неформального общения. Для всех участников Форума это отличная возможность без купюр и ограничений установить личные контакты с новой аудиторией, изучить конкурентную среду, обсудить актуальные темы и задать вопросы лекторам.
Организатором Форума является команда портала Partyinfo.ru в партнерстве с экспертами стоматологического бизнеса. Наработанные связи с лучшими стоматологами-практиками со всего мира, а также многолетний опыт организации масштабных деловых мероприятий, позволяет организаторам с уверенностью заявить, что Евразийская неделя стоматологии Dentalweek 2018 – это наиболее ожидаемое и значимое событие для стоматологов в России.
Дополнительная информация и регистрация участников на сайте Форума: www.dentalweek.ru.
Ключевые слова: анонс
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