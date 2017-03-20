«Тритон-ЭлектроникС» локализует производство китайской медтехники

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Главная / Новости медицины и фармации
07.12.2017 15:18
«Тритон-ЭлектроникС» локализует производство китайской медтехникиПредставители российской компании и «Тритон-ЭлектроникС» и китайской Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics подписали меморандум о сотрудничестве по локализации производства медицинского оборудования для анестезиологии и реанимации на базе завода в Екатеринбурге.
Оборудование будет выпускаться под маркой Triton/Mindray. В российскую модификацию наркозно-дыхательных аппаратов WATO RUS и мониторов пациента Beneview RUS будут включены измерительные функциональные модули, разработанные компанией «Тритон-ЭлектроникС». Например, серия модулей: капнография в прямом потоке, мониторинг уровня седации и глубины анестезии, мониторинг концентрации газовых анестетиков и пр.
В «Тритон-ЭлектроникС» рассказали, что новая модификация оборудования под маркой Triton/Mindray существенно снизит стоимость владения медицинской техникой для конечного потребителя. Теперь лечебные учреждения могут сформировать любую необходимую комплектацию за меньшую цену. Также компания «Тритон-ЭлектроникС» возьмет на себя обязательства по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, установке оборудования и обучению персонала. Расходные материалы для измерительных каналов в новой линейке медицинской техники будут также производиться компанией «Тритон-ЭлектроникС».
Дополнительные возможности для разработки и запуска производства этих измерительных модулей российская компания получила при софинансировании Минпромторга РФ в рамках программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
Ключевые слова: Тритон-ЭлектроникС, медтехника, локализация производства
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