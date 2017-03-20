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 Главная / Новости медицины и фармации

07.12.2017 09:50

Здоровый образ жизни, здоровое питание и профилактика йоддефицитных состояний у матери и ребенка

13 декабря ВОЗ совместно с Минздравом России проведет круглый стол «Здоровый образ жизни, здоровое питание и профилактика йоддефицитных состояний у матери и ребенка»

Страновой офис ВОЗ в Российской Федерации и Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации проведет круглый стол по вопросам ведения здорового образа жизни во время беременности и профилактики развития йоддефицитных состояний у матери и ребенка в Европе и Российской Федерации.

На круглом столе эксперты обсудят важную роль здорового питания, умеренной физической активности, необходимость полного отказа от вредных привычек (курение и алкоголь) для женщины во время беременности, а также расскажут о важности потребления достаточного количества микроэлементов, таких как йод, дефицит которого ведет к серьезным последствиям для матери и ребенка (врожденные пороки развития нервной системы, снижение умственных способностей, трудности обучения и т.д.).

Предусмотрена онлайн-трансляция мероприятия в социальных сетях (аккаунт Минздрава России в «Одноклассниках» - https://ok.ru/minzdravru). Официальный хештег мероприятия #здороваябеременность
Участники:

От Всемирной организации здравоохранения

•    Д-р Мелита Вуйнович, Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации
•    Д-р Joao Breda, Глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними

От Минздрава России:

•    Олег Филиппов, Заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России
•    Олег Салагай, Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
•    Лейла Адамян, Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России
•    Валентина Петеркова, Главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава России
•    Галина Мельниченко, Заместитель директора ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии Минздрава России
•    Екатерина Трошина, Заместитель директора Института клинической эндокринологии Минздрава России, Руководитель отдела терапевтической эндокринологии ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава России

От общественных организаций:
 
•    Ирина Слуцкая, депутат Московской областной думы, глава Добровольного физкультурного союза
•  Мария Якунчикова, Федеральный координатор по специальным проектам Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»

Дата проведения: 13 декабря 2017 года

Место проведения: Москва, гостиница «Метрополь», зал «Врубель» (Москва, Театральный проезд, 2)
 
Начало мероприятия – 10.30.
 
Регистрация и приветственный кофе-брейк – с 10.00 до 10.30.

Аккредитация проводится до 18.00 12 декабря.

Контактное лицо: Алина Милованова, e-mail: alina-milovanova@mail.ru, тел.: 8 916 137 82 43



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