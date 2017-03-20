ВОЗ: ежегодно регистрирует около 10 млн новых случаев деменции

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Главная / Новости медицины и фармации
07.12.2017 14:20
ВОЗ: ежегодно регистрирует около 10 млн новых случаев деменцииВо всем мире проживает примерно 50 млн человек, страдающих деменцией, причем 60% из них приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Каждый год выявляется 10 млн новых случаев деменции, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По оценкам ВОЗ, доля общего населения в возрасте 60 лет и старше с деменцией составляет от 5 до 8 человек на каждые 100 человек. Согласно текущему прогнозу, общее число людей с деменцией составит около 82 млн человек в 2030 году и 132 млн - к 2050 году. В первую очередь это будет обусловлено увеличением количества пациентов в странах с низким и средним уровнем дохода.
Деменция оказывает значительное социальное и экономическое воздействие с точки зрения медицинских расходов, расходов на социальную помощь и неофициальную помощь. В 2015 году общие глобальные расходы на деменцию оценивались в 818 млрд долларов, что соответствует 1,1% всемирного ВВП. Общие расходы варьировались от 0,2% ВВП в странах с низким уровнем дохода до 1,4% ВВП в странах с высоким уровнем дохода.
Ключевые слова: ВОЗ, деменция
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