Гормональные контрацептивы на 20% повышают риск рака молочной железы

07.12.2017 13:10
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Опрос для врачей
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
07.12.2017 13:10
Гормональные контрацептивы на 20% повышают риск рака молочной железыРезультаты исследования датских ученых подтвердили связь между длительным применением гормональных контрацептивов и повышенной вероятностью развития рака молочной железы (РМЖ). Данные работы опубликованы в The New England Journal of Medicine, пишет Reuters.
Изучив данные 1,8 млн жительниц Дании (без истории онкопатологий, венозной тромбоэмболии и не проходящих лечение от бесплодия) ученые подсчитали, что использование гормональных методов контрацепции добавляет один дополнительный случай РМЖ на каждые 7690 женщин в год. Среднее 20-процентное увеличение вероятности развития онкопатологии зависит от возраста пациентки, длительности использования препарата (КОК, контрацептивный пластырь, вагинальное кольцо, прогестиновый имплантат, инъекционные средства).
Риск напрямую зависит от продолжительности приема противозачаточных средств. Так, повышение относительного риска рака в течение первого года использования ЛС было равно 9%, а через 10 лет постоянной терапии – 38%. Повышенная вероятность онкопатологии сохранялась в течение 5 лет после прекращения приема гормональных контрацептивов. Чаще всего РМЖ диагностировался у женщин в возрасте около 40 лет.
Авторы подчеркивают, что повышение абсолютного риска довольно невелико, поэтому нет необходимости отказываться от надежного средства контрацепции. По словам ученых, риск развития ожирения из-за длительного использования гормональных контрацептивов даже выше, чем вероятность РМЖ.
Ключевые слова: рак молочной железы, гормональные контрацептивы
|
Мероприятия
Подписка
Реклама
Мы в TwitterTweets by Remediumru
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.