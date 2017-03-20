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 Главная / Новости медицины и фармации

07.12.2017 11:45

Скворцова: территориальным программам бесплатной медпомощи не хватает 153,5 млрд рублей

Дефицит финансирования территориальных программ государственных гарантий по обеспечению бесплатной медицинской помощью составляет в регионах 153,5 млрд рублей, рассказала в рамках «Правительственного часа» в Госдуме министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Что касается недофинансированности территориальных программ государственных гарантий… это самая большая финансовая беда. У нас в Фонде обязательного медицинского страхования (ОМС) нет дефицита, ОМС финансируется полным рублем и увеличивается каждый год. У нас есть дефицит в обеспечении региональных бюджетов. Общий дефицит сейчас составляет 153,5 млрд рублей, и он есть в 67 регионах», - приводит ТАСС слова Скворцовой.

Наличие фонда ОМС, по словам министра, позволяет не только экономить ресурс, но и «обеспечивать единую систему здравоохранения, а не 86 отдельных сегментов».

Глава ведомства также напомнила, что еще пять лет назад в 25 раз отличались тарифы на оказание медицинской помощи в соседних субъектах. Сейчас эта разница значительно сократилась, до максимум 1,5 раз.

Ключевые слова: Вероника Скворцова

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