Заболеваемость свинкой в России выросла в пять раз

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Главная / Новости медицины и фармации
07.12.2017 10:30
Заболеваемость свинкой в России выросла в пять разЗа 10 месяцев 2017 года распространенность паротита в России выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
«Заболеваемость эпидемическим паротитом в январе- октябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла в 5 раз и составила 2,70 на 100 тыс. населения (2016 год - 0,54). Всего зарегистрировано 3948 случаев заболевания, в том числе у детей до 17 лет - 1877 случаев (в 2016 году - 788 и 455 случаев соответственно)», - сообщили в ведомстве.
Самая высокая заболеваемость паротитом зафиксирована в Чечне, Дагестане и Астраханской области.
Роспотребнадзор также сообщил о выросшем почти в полтора раза уровне заболеваемости острым гепатитом А. «Заболеваемость острым гепатитом А в январе - октябре 2017 г. составила 5,06 на 100 тыс. населения против 3,43 аналогичного периода 2016 г. (рост на 47,7%)», - отметили в ведомстве.
Высокие показатели распространенности гепатита А зафиксированы в Удмуртии, Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской и некоторых других областях. На 13,5% в целом по стране выросла и заболеваемость менингококковой инфекцией.
Ключевые слова: Роспотребнадзор, заболеваемость
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