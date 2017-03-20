Правительство ввело ограничения на допуск импортных стентов к госзакупкам

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Главная / Новости медицины и фармации
06.12.2017 16:47
Правительство ввело ограничения на допуск импортных стентов к госзакупкамПремьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее ограничения и условия допуска импортных стентов для коронарных артерий и катетеров к закупкам для государственных и муниципальных нужд.
Документом устанавливается, что все заявки, содержащие предложение о поставке коронарных стентов и катетеров иностранного производства, будут отклоняться при условии подачи хотя бы одной заявки от поставщика российских коронарных стентов и катетеров. При этом предметом одного контракта (одного лота) не могут быть коронарные стенты и катетеры и другие виды медицинских изделий, а также два и более видов стентов для коронарных артерий и катетеров.
Ограничения распространяются на металлические непокрытые стенты для коронарных артерий, стенты для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), стандартные баллонные катетеры для коронарной ангиопластики, аспирационных катетеры для эмболоэктомии (тромбоэктомии).
Цель принятых решений – создать технологические и экономические преимущества в целях дальнейшего развития российского производства таких медицинских изделий. Установленные ограничения будут действовать два года со дня вступления постановления в силу.
Ключевые слова: медизделия, госзакупки
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