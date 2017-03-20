Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Опрос для врачей

  1. Пользуетесь ли вы интернетом на работе?
ГолосоватьРезультат

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Facebook

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

06.12.2017 16:47

Правительство ввело ограничения на допуск импортных стентов к госзакупкам

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее ограничения и условия допуска импортных стентов для коронарных артерий и катетеров к закупкам для государственных и муниципальных нужд.

Документом устанавливается, что все заявки, содержащие предложение о поставке коронарных стентов и катетеров иностранного производства, будут отклоняться при условии подачи хотя бы одной заявки от поставщика российских коронарных стентов и катетеров. При этом предметом одного контракта (одного лота) не могут быть коронарные стенты и катетеры и другие виды медицинских изделий, а также два и более видов стентов для коронарных артерий и катетеров.

Ограничения распространяются на металлические непокрытые стенты для коронарных артерий, стенты для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), стандартные баллонные катетеры для коронарной ангиопластики, аспирационных катетеры для эмболоэктомии (тромбоэктомии).

Цель принятых решений – создать технологические и экономические преимущества в целях дальнейшего развития российского производства таких медицинских изделий. Установленные ограничения будут действовать два года со дня вступления постановления в силу.

Ключевые слова: медизделия, госзакупки

Последние новости

 
Правительство ввело ограничения на допуск импортных стентов к госзакупкам

Правительство ввело ограничения на допуск импортных стентов к госзакупкам

Все заявки, содержащие предложение о поставке коронарных стентов и катетеров иностранного производства, будут отклоняться при условии подачи хотя бы одной заявки от поставщика российских коронарных ст...
06.12.2017
Подробнее
«Земский доктор» придет в моногорода

«Земский доктор» придет в моногорода

Программа «Земский доктор» будет распространена в 2018 году на моногорода численностью до 50 тыс. человек, рассказала Вероника Скворцова.
06.12.2017
Подробнее
Nestle покупает производителя витаминов Atrium за 2,3 млрд долларов

Nestle покупает производителя витаминов Atrium за 2,3 млрд долларов

Приобретение канадской компании позволит Nestle укрепить позиции на рынке витаминов и пробиотиков. Продажи Atrium в прошлом году составили 700 млн долларов. После завершения сделки канадская компания ...
06.12.2017
Подробнее

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Подписка

ONLINE

Реклама


Мы в Twitter

Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks