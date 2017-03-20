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 Главная / Новости медицины и фармации

06.12.2017 15:30

«Земский доктор» придет в моногорода

Программа «Земский доктор» будет распространена в 2018 году на моногорода численностью до 50 тыс. человек, рассказала на «Правительственном часе» в Госдуме глава Минздрава Вероника Скворцова.

«В 2018 году мы планируем расширить территориальное действие программы на моногорода с населением менее 50 тыс. человек и включить в программу должности фельдшеров с размером единовременной компенсационной выплаты в размере 500 тыс. руб. в год», - приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Скворцова также отметила, что больше 26 тыс. молодых врачей-специалистов уже приступили к работе в сельской местности в рамках программы «Земский доктор».

Федеральная программа «Земский доктор» действует с 2012 года, каждый врач, готовый ехать работать в сельскую местность, может получить 1 млн рублей в качестве подъемных. Условиями для ее получения являются возраст до 50 лет, наличие высшего образования и заключение договора с властями региона минимум на пять лет.


Ключевые слова: земский доктор, Вероника Скворцова, Минздрав

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