«Земский доктор» придет в моногорода

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Главная / Новости медицины и фармации
06.12.2017 15:30
«Земский доктор» придет в моногородаПрограмма «Земский доктор» будет распространена в 2018 году на моногорода численностью до 50 тыс. человек, рассказала на «Правительственном часе» в Госдуме глава Минздрава Вероника Скворцова.
«В 2018 году мы планируем расширить территориальное действие программы на моногорода с населением менее 50 тыс. человек и включить в программу должности фельдшеров с размером единовременной компенсационной выплаты в размере 500 тыс. руб. в год», - приводит пресс-служба ведомства слова министра.
Скворцова также отметила, что больше 26 тыс. молодых врачей-специалистов уже приступили к работе в сельской местности в рамках программы «Земский доктор».
Федеральная программа «Земский доктор» действует с 2012 года, каждый врач, готовый ехать работать в сельскую местность, может получить 1 млн рублей в качестве подъемных. Условиями для ее получения являются возраст до 50 лет, наличие высшего образования и заключение договора с властями региона минимум на пять лет.
Ключевые слова: земский доктор, Вероника Скворцова, Минздрав
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