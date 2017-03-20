«Микрогену» могут дать денег на испытания живой вакцины против гриппа

06.12.2017 09:37
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Опрос для врачей
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
06.12.2017 09:37
«Микрогену» могут дать денег на испытания живой вакцины против гриппаМинпромторг обратился к Минздраву с просьбой предоставить субсидию «Микрогену» на возмещение части затрат, связанных с клиническими исследованиями живой вакцины против гриппа, информирует ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что «Микроген» пожаловался Минпромторгу на нерентабельность производства живой вакцины от гриппа из-за отказа государства от ее закупки. В мире только три компании производят живую противогриппозную вакцину - «Микроген», AstraZeneca и Институт сывороток Индии. Если в случае пандемии российской живой вакцины не будет, это может создать угрозу национальной безопасности страны.
В Минздраве напомнили, что для выработки единой позиции по вопросу применения живой вакцины против гриппа было проведено совещание с привлечением представителей Минпромторга, Роспотребнадзора, ФМБА, экспертного сообщества и разработчиков живой вакцины против гриппа.
«Эксперты подчеркнули, что ЖГВ обладает рядом преимуществ над инактивированными гриппозными вакцинами. Вместе с тем, по мнению экспертов, исследования эффективности ЖГВ были проведены более 20 лет назад и в настоящий период требуется их актуализация с учетом существующих новых методов оценки иммуногенной активности вакцин, разработанных вакцин нового поколения (необходимы сравнительные исследования), изменения аллергологического фона у населения, увеличения доли лиц с иммунодефицитами», - уточнили в министерстве.
Ключевые слова: Микроген, Минпромторг
|
Мероприятия
Подписка
Реклама
Мы в TwitterTweets by Remediumru
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.