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 Главная / Новости медицины и фармации

06.12.2017 09:37

«Микрогену» могут дать денег на испытания живой вакцины против гриппа

Минпромторг обратился к Минздраву с просьбой предоставить субсидию «Микрогену» на возмещение части затрат, связанных с клиническими исследованиями живой вакцины против гриппа, информирует ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что «Микроген» пожаловался Минпромторгу на нерентабельность производства живой вакцины от гриппа из-за отказа государства от ее закупки. В мире только три компании производят живую противогриппозную вакцину - «Микроген», AstraZeneca и Институт сывороток Индии. Если в случае пандемии российской живой вакцины не будет, это может создать угрозу национальной безопасности страны.

В Минздраве напомнили, что для выработки единой позиции по вопросу применения живой вакцины против гриппа было проведено совещание с привлечением представителей Минпромторга, Роспотребнадзора, ФМБА, экспертного сообщества и разработчиков живой вакцины против гриппа.

«Эксперты подчеркнули, что ЖГВ обладает рядом преимуществ над инактивированными гриппозными вакцинами. Вместе с тем, по мнению экспертов, исследования эффективности ЖГВ были проведены более 20 лет назад и в настоящий период требуется их актуализация с учетом существующих новых методов оценки иммуногенной активности вакцин, разработанных вакцин нового поколения (необходимы сравнительные исследования), изменения аллергологического фона у населения, увеличения доли лиц с иммунодефицитами», - уточнили в министерстве.

Ключевые слова: Микроген, Минпромторг

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