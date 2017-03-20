Nestle покупает производителя витаминов Atrium за 2,3 млрд долларов

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Главная / Новости медицины и фармации
06.12.2017 13:15
Nestle покупает производителя витаминов Atrium за 2,3 млрд долларовШвейцарская Nestle заплатит за канадского производителя продуктов для здоровья Atrium Innovations 2,3 млрд долларов. Сделка будет закрыта в первом квартале 2018 года, сообщает Reuters.
Штаб-квартира Atrium Innovations находится в Монреале. Компания основана в 1999 году. Товары Atrium поставляются в более чем 50 стран мира, штат включает более 1,4 тыс. сотрудников.
Приобретение канадской компании позволит Nestle укрепить позиции на рынке витаминов и пробиотиков. Продажи Atrium в прошлом году составили 700 млн долларов. После завершения сделки канадская компания станет частью Nestle Health Science.
Ключевые слова: Nestle, слияния и поглощения
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