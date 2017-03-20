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 Главная / Новости медицины и фармации

06.12.2017 11:50

В США одобрен новый противодиабетический препарат Novo Nordisk

По прогнозам аналитиков, продажи семаглутида достигнут 3,17 млрд долларов к 2023 году. Семаглутид предназначен для лечения диабета 2 типа, его применение способствует снижению уровня глюкозы с минимальным риском развития гипогликемии. Контрольные органы США выдали маркетинговое разрешение компании Novo Nordisk на лекарственный препарат семаглутид (semaglutide). Новый аналог глюкагоподобного пептида-1 зарегистрирован под торговым наименованием Оземпик (Ozempic), пишет Reuters.

В Novo Nordisk рассказали, что стоимость нового лекарственного препарата составит 676 долларов. По прогнозам аналитиков, продажи семаглутида достигнут 3,17 млрд долларов к 2023 году. Семаглутид предназначен для лечения диабета 2 типа, его применение способствует снижению уровня глюкозы с минимальным риском развития гипогликемии. 

По данным клинических исследований, у 69% пациентов, принимавших семаглутид по 0,5 мг, и у 78% больных, получавших препарат в дозировке 1 мг, было зафиксировано снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) ниже 7%, тогда как среди участников КИ из контрольной группы (ситаглиптин 100 мг) подобные успехи были отмечены только у 36%. В других клинических исследованиях было продемонстрировано, что риск развития тяжелых сердечно-сосудистых явлений (нелетальные инфаркт и инсульт) среди принимавших семаглутид был на 26% ниже, чем в плацебо-группе. 

Ключевые слова: Novo Nordisk, FDA, диабет

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