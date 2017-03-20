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 Главная / Новости медицины и фармации

06.12.2017 10:29

Запрещенное лекарство от ожирения эффективно в терапии синдрома Драве

Компания Zogenix представила убедительные данные по безопасности и эффективности фенфларамина в терапии тяжелой формы эпилепсии у детей, пишет The Pharma Letter.

Фенфларамин раньше использовался для борьбы с ожирением (одобрен в 1973 году), однако потом был изъят из продажи из-за высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В России в 2006 году внесен в  список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен. 

Результаты клинических исследований III фазы показали, что на фоне применения препарата в дозе 0,8 мг/кг/сутки общее число судорог снижалось в среднем на 63,9% по сравнению с группой плацебо. Частота приступов была ниже на 72,4%, тогда как в контрольной группе (стандартная терапия плюс плацебо) этот показатель составил 17,4%.

В 55% случаев родители и опекуны детей, принимавших участие в исследовании, оценили их состояние как «лучшее» или «гораздо лучшее», в плацебо-группе положительные изменения были отмечены 10% родителей.

Вторичной конечной точкой исследования была оценка эффективности и безопасности меньшей дозы фенфларамина (0,2 мг/кг/сутки). Данная дозировка позволила сократить количество судорог в месяц на 33,7% по сравнению с плацебо.

Фенфларамин усиливает выделение серотонина и угнетает его обратный нейрональный захват. Лекарственное средство уже получило в США и ЕС статус орфанного препарата для лечения синдрома Драве.

Ключевые слова: Zogenix, синдром Драве

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Запрещенное лекарство от ожирения эффективно в терапии синдрома Драве

Запрещенное лекарство от ожирения эффективно в терапии синдрома Драве

Результаты исследований показали, что на фоне применения фенфларамина в общее число судорог снижалось в среднем на 63,9% по сравнению с группой плацебо. Частота приступов была ниже на 72,4%.
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