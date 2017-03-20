«Протек» купила акции «Рафарма» на 7,825 млрд рублей

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Главная / Новости медицины и фармации
05.12.2017 18:27
«Протек» купила акции «Рафарма» на 7,825 млрд рублейГруппа компании «Протек» купила дополнительно выпущенные акции принадлежащего ей производителя антибиотиков «Рафарма» на сумму 7,825 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
«Рафарма» выпустит в пользу «Протека» 40 тыс. новых акций номиналом 5 тыс. руб., которые будут оплачены по цене 195,63 тыс. рублей за одну ценную бумагу. Средства будут направлены на развитие производственной деятельности компании.
«Рафарма» входит в группу «Протек», в апреле группа компаний выкупила 100% акций липецкого производителя. Тогда же стало известно о намерении «Протека» перевести производство с контрактных площадок на мощности «Рафарма».
Ключевые слова: Протек, Рафарма
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