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 Главная / Новости медицины и фармации

05.12.2017 18:27

«Протек» купила акции «Рафарма» на 7,825 млрд рублей

Группа компании «Протек» купила дополнительно выпущенные акции принадлежащего ей производителя антибиотиков «Рафарма» на сумму 7,825 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

«Рафарма» выпустит в пользу «Протека» 40 тыс. новых акций номиналом 5 тыс. руб., которые будут оплачены по цене 195,63 тыс. рублей за одну ценную бумагу. Средства будут направлены на развитие производственной деятельности компании.

«Рафарма» входит в группу «Протек», в апреле группа компаний выкупила 100% акций липецкого производителя. Тогда же стало известно о намерении «Протека» перевести производство с контрактных площадок на мощности «Рафарма».

Ключевые слова: Протек, Рафарма

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«Протек» купила акции «Рафарма» на 7,825 млрд рублей

«Протек» купила акции «Рафарма» на 7,825 млрд рублей

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