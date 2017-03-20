Merck расширяет деятельность в России

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Главная / Новости медицины и фармации
05.12.2017 17:38
Merck расширяет деятельность в РоссииВ конце ноября состоялась ежегодная встреча руководства компании Merck с журналистами отраслевых и федеральных изданий. В преддверии 350-летия компании, которое будет отмечаться в следующем году, были подведены итоги ее работы в России, названы самые значимые достижения, а также озвучены перспективы развития.
Открывая мероприятие, Юрген Кениг, президент и генеральный директор компании Merck в России и СНГ, подчеркнул, что Merck является старейшей в мире химико-фармацевтической компанией, которая была основана еще в 1668 г., и с тех пор поступательно развивалась. Сегодня более 50 000 сотрудников Merck по всему миру разрабатывают технологии, призванные улучшить качество жизни человека, начиная от создания биофармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза, инновационных систем для научных исследований и производства до разработки жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров, а также автомобильных красок. В 2016 г. объем продаж компании составил 15 млрд евро в 66 странах, а в 2017 г., компания прогнозирует достижение показателя на уровне 15,3–15,7 млрд евро.
По словам Юргена Кенига, огромную трансформацию Merck претерпел в последнее десятилетие, превратившись в научно-технологическую компанию. «Этому способствовала серьезная реструктуризация бизнеса, приобретение в 2007 г. швейцарской компании Serono, в 2010 г. – корпорации Millipore, а в 2015 г. – Sigma-Aldrich. Также развивается партнерство с мировым фармпроизводителем Pfizer, в рамках которого осуществляется разработка иммуно-онкологических преператов», – пояснил он. В настоящее время структура компании включает в себя три основных подразделения: «Здравоохранение», «Лайф Сайнс» и «Высокотехнологичные материалы». При этом под понятием «Лайф Сайнс» подразумеваются не только химические или биотехнологические продукты, но и линейка оборудования для производства биотехнологических препаратов, а также лабораторий контроля качества и исследовательских центров. В рамках данного направления Merck имеет возможность предложить своим потребителям свыше 300 тыс. различных продуктов.
Все три направления бизнеса компании представлены в России, на рынке которой она присутствует почти 120 лет, развиваясь с учетом современных тенденций. «Мы проводим локализацию продуктов Merck на мощностях двух российских партнеров. Также было принято решение о «репатриации» на российском рынке наших ключевых препаратов, которые ранее реализовывались партнерами », – сообщил г-н Кениг. – Для обеспечения бесперебойных поставок препаратов пациентам мы открыли в Московской области собственный склад. А для наших партнеров в сфере Лайф Сайнс создали лабораторию на территории Технополиса «Москва».
Д-р Маттиас Вернике, директор биофармацевтического подразделения Merck в России и СНГ, уточнил, что склад компании в подмосковном Подольске оснащен передовым оборудованием для мониторинга и обеспечения условий хранения. Работа склада осуществляется в сотрудничестве с российским партнером с применением самых современных технологий. Он также коснулся вопросов, связанных с локализацией препаратов компании, которая осуществляется совместно с компаниями «Фармстандарт» и «Нанолек».
Значительное внимание Merck уделяет и проведению клинических исследований в России. «Сегодня целый ряд российских медицинских центров и институтов проводит II и III фазы КИ наших препаратов, – напомнил д-р Вернике.». Говоря о долгосрочной стратегии развития бизнеса Merck в России, он подчеркнул, что компания нацелена на обеспечение российским пациентам надежного и своевременного доступа к современным ЛС. «Данная стратегия начала реализовываться еще 4 года назад, – подчеркнул д-р Вернике. – Компания старается выводить на российский рынок инновационные препараты и увеличивать свой штат, обеспечивая собственное присутствие в регионах». По его словам, в настоящее время биофармацевтическое подразделение Merck в России насчитывает порядка 250 сотрудников, в следующем году ожидается увеличение до 320 человек, что говорит о серьезных намерениях компании в России. «Мы верим в российский рынок, инвестируем в него и думаем, что в следующие несколько лет эта стратегия будет продолжена», – отметил Маттиас Вернике.
На встрече также отмечались и другие стороны деятельности Merck в России. В частности, компания поддерживает российские стартапы, участвующие в глобальной программе Merck Accelerator и реализует собственную образовательную программу Merck Innovation Cup для студентов, касающуюся разработки инновационных решений в области медицины и биотехнологий. Кроме того, Merck развивает в России программу популяризации естественных наук среди школьников – SPARK, основываясь на глобальном опыте в ряде стран мира и опираясь на силы своих сотрудников-волонтеров.
Ирина Широкова, Юлия Прожерина, к.б.н.
Ключевые слова: Merck
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