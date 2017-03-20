Длительное применение гидрохлоротиазида повышает риск рака кожи в семь раз

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Главная / Новости медицины и фармации
05.12.2017 15:38
Длительное применение гидрохлоротиазида повышает риск рака кожи в семь разДатские исследователи обнаружили связь между популярным средством для снижения артериального давления гидрохлоротиазида и повышенным риском развития рака кожи, пишет MedicalXpress.
В рамках исследования были изучены данные 80 тыс. датских пациентов с раком кожи. Оказалось, что терапия гидрохлоротиазид-содержащих препаратов в 7 раз повышает риск развития онкопатологии – плоскоклеточной карциномы. Данный вид опухоли легко поддается лечению и характеризуется низким показателем смертности, однако все равно существует небольшая вероятность распространения опухоли.
Авторы работы отмечают, что уже давно известно о повышении фоточувствительности кожи на фоне терапии гидрохлоротиазида, однако столь большое увеличение вероятности развития рака кожи при длительном приеме препарата стало для них неожиданностью.
Ключевые слова: рак кожи
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