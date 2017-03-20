ФНС разработала мобильное приложение для проверки подлинности лекарств

05.12.2017 14:18
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Опрос для врачей
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
05.12.2017 14:18
ФНС разработала мобильное приложение для проверки подлинности лекарствФедеральная налоговая служба (ФНС) выпустила единое мобильное приложение, с помощью которого можно проверить легальность лекарственных препаратов и меховых изделий, пишет Regnum.
Мобильное приложение «Проверка маркировки товаров» бесплатное, оно доступно для скачивания в Аppstore и Googleplay. Благодаря приложению, любой покупатель сможет проверить легальность маркированного товара. Приложение считает QR-код и выдаст информацию с результатом проверки и описанием товара.
Если покупатель обнаружит какие-либо расхождения сведений о товаре с информацией в системе маркировки или не найдет нужной информации о товаре, то он может направить сообщение о нарушении прямо из приложения. Обращение гражданина будет рассмотрено контрольно-надзорными органами.
Ключевые слова: ФНС, маркировка лекарств
|
Мероприятия
Подписка
Реклама
Мы в TwitterTweets by Remediumru
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.