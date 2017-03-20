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 Главная / Новости медицины и фармации

05.12.2017 14:18

ФНС разработала мобильное приложение для проверки подлинности лекарств

Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила единое мобильное приложение, с помощью которого можно проверить легальность лекарственных препаратов и меховых изделий, пишет Regnum.

Мобильное приложение «Проверка маркировки товаров» бесплатное, оно доступно для скачивания в Аppstore и Googleplay. Благодаря приложению, любой покупатель сможет проверить легальность маркированного товара. Приложение считает QR-код и выдаст информацию с результатом проверки и описанием товара.

Если покупатель обнаружит какие-либо расхождения сведений о товаре с информацией в системе маркировки или не найдет нужной информации о товаре, то он может направить сообщение о нарушении прямо из приложения. Обращение гражданина будет рассмотрено контрольно-надзорными органами.

Ключевые слова: ФНС, маркировка лекарств

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ФНС разработала мобильное приложение для проверки подлинности лекарств

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