05.12.2017 12:46
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Опрос для врачей
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
05.12.2017 12:46
Стадченко: государственно-частное партнерство становится неотъемлемой частью модели здравоохранения.Платные медицинские услуги пользуются у жителей России все большей популярностью: с 2012 года в 40 раз выросла частота обращения в платную скорую помощь, а количество частных медорганизаций, работающих в системе ОМС, увеличилось почти до 30%. Об этом сообщила председатель ФОМС Наталья Стадченко.
«В 2016 году в частных медицинских организациях по сравнению с 2012 годом количество пациентов, получивших медицинскую помощь в стационарных условиях, увеличилось на 240%. Частные дневные стационары приняли пациентов больше на 285%, а негосударственная скорая медицинская помощь выезжала на вызовы почти в 40 раз чаще, чем 4 года назад», - рассказала Стадченко.
По словам главы ФОМС, государственно-частное партнерство становится неотъемлемой частью пациентоориентированной модели здравоохранения. Число частных медицинских организаций, работающих в обязательном медицинском страховании, постоянно увеличивается, и на сегодняшний день их число составляет почти 30%.
«Динамика развития частного бизнеса в нашей сфере показывает, что именно ОМС делает привлекательной инвестиционную активность частного сектора в рамках государственно-частного партнерства. До 2010 года частный сектор составлял всего 7,5% от общего число медицинских организаций – участников программ ОМС. В 2010 году был принят наш базовый федеральный закон, который не просто расширил правовое поле для участников ОМС, — он четко определил их права и обязанности. После этого сфера обязательного медицинского страхования стала более привлекательной для частного бизнеса», — сказала Стадченко.
Ключевые слова: ФОМС, Наталья Стадченко, государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения
|
Мероприятия
Подписка
Реклама
Мы в TwitterTweets by Remediumru
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.