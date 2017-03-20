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 Главная / Новости медицины и фармации

05.12.2017 12:46

Стадченко: государственно-частное партнерство становится неотъемлемой частью модели здравоохранения.

Платные медицинские услуги пользуются у жителей России все большей популярностью: с 2012 года в 40 раз выросла частота обращения в платную скорую помощь, а количество частных медорганизаций, работающих в системе ОМС, увеличилось почти до 30%. Об этом сообщила председатель ФОМС Наталья Стадченко.

«В 2016 году в частных медицинских организациях по сравнению с 2012 годом количество пациентов, получивших медицинскую помощь в стационарных условиях, увеличилось на 240%. Частные дневные стационары приняли пациентов больше на 285%, а негосударственная скорая медицинская помощь выезжала на вызовы почти в 40 раз чаще, чем 4 года назад», - рассказала Стадченко.

По словам главы ФОМС, государственно-частное партнерство становится неотъемлемой частью пациентоориентированной модели здравоохранения. Число частных медицинских организаций, работающих в обязательном медицинском страховании, постоянно увеличивается, и на сегодняшний день их число составляет почти 30%.

«Динамика развития частного бизнеса в нашей сфере показывает, что именно ОМС делает привлекательной инвестиционную активность частного сектора в рамках государственно-частного партнерства. До 2010 года частный сектор составлял всего 7,5% от общего число медицинских организаций – участников программ ОМС. В 2010 году был принят наш базовый федеральный закон, который не просто расширил правовое поле для участников ОМС, — он четко определил их права и обязанности. После этого сфера обязательного медицинского страхования стала более привлекательной для частного бизнеса», — сказала Стадченко.


Ключевые слова: ФОМС, Наталья Стадченко, государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения

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