ВОЗ рекомендовала ограничить применение первой в мире вакцины против лихорадки денге

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Главная / Новости медицины и фармации
05.12.2017 11:14
ВОЗ рекомендовала ограничить применение первой в мире вакцины против лихорадки денгеВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена в течение месяца пересмотреть данные по безопасности вакцины для профилактики лихорадки денге, а пока рекомендовано ограничить применение препарата, информирует Reuters.
Ранее разработчик вакцины компания Sanofi направила в контрольные органы письмо о перерегистрации препарата в связи с выявлением новых данных по его безопасности. Было показано, что применение иммунобиологического препарата Денгваксия среди ранее не контактировавших с вирусом лихорадки денге людей может позже привести к развитию у них более серьезной формы инфекции. Ученые выяснили, что при введении вакцины ранее не инфицированным людям препарат действует схоже с естественным вирусом, но симптоматика не развивается. В дальнейшем, при контакте человека с лихорадкой денге, иммунная система реагирует на вирус как на тяжелое вторичное заражения. Однако в компании отмечают, что в эндемичных по лихорадке денге регионах, где и применяется вакцина, большинство людей было ранее заражено вирусом. Следовательно, риск развития таких осложнений крайне низок.
Правительство Филиппин уже приостановило масштабную иммунизационную программу, в рамках которой было привито 730 тыс. детей. В Бразилии также ограничено применение вакцины – органы здравоохранения распорядились прививать только людей с предшествующей историей инфицирования лихорадкой денге. Сейчас вакцина зарегистрирована в 19 странах, а доступна в продаже в 11 государствах.
Компания потратила на разработку препарата 20 лет и более 1,5 млрд евро. По прогнозам рыночных экспертов, к 2020 году ежегодные продажи Денгваксии должны были достигнуть 1,4 млрд долларов, однако за прошлый год было продано вакцины только на 55 млн евро. Согласно скорректированным ожиданиям, к 2022 году продажи вакцины составят только 360 млн евро. Результаты исследований свидетельствуют, что созданная Sanofi вакцина позволяет предотвратить 8 из 10 случаев госпитализации в связи с инфицированием лихорадкой денге, а также на 93% снизить количество тяжелых случаев заболевания.
Ключевые слова: Sanofi, лихорадка денге
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