В Казани состоялся Х Всероссийский форум Службы крови

1 декабря в столице Республики Татарстан состоялся X Всероссийский форум Службы крови, на котором были подведены итоги реализации комплекса мероприятий по развитию в 2017 году.



На форуме участники обсудили результаты работы федеральной коммуникационной программы Службы крови и перспективы взаимодействия с донорским контингентом, а также рассмотрели вопросы состояния и динамики развития донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации.



На пленарном заседании выступили заместитель руководителя ФМБА России Забелин Максим Васильевич, а также директор Российского НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России» Чечеткин Александр Викторович и Врио директора, главный врач Центра крови ФМБА России Голосова София Александрова. Министр здравоохранения Республики Татарстан Вафин Адель Юнусович поделился с участниками Форума стратегией развития здравоохранения Республики.



В ходе пленарного заседания прошла церемония награждения ведомственным знаком отличия - медалью ФМБА России «За содействие донорскому движению» представителей компаний, учреждений и организаций, активно содействующих донорскому движению, а также наградами Правительства Республики Татарстан Почетных доноров России, активно содействующих донорскому движению региона.



В завершении церемонии награждения Елена Ивановна Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, поздравила заместителя руководителя ФМБА России Максима Васильевича Забелина с 70-летием Агентства и вручила памятный подарок в виде стеклянной капли крови.



Кульминационной частью юбилейного X Всероссийского форума Службы крови стала торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства 2017. Основной задачей Конкурса является поощрение и дальнейшая мотивация сотрудников учреждений Службы крови, продемонстрировавших особые успехи и наилучшие показатели в работе с донорами. Жюри объявило победителей в 5 номинациях:



«Может только Человек» - лучший проект в области пропаганды добровольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов:

1 место - Самарская областная клиническая станция переливания крови, Проект «Non-stop добра!»

2 место - Красноярский краевой центр крови №1, Проект «Шанс… спасти жизнь»

3 место - Пензенский областной клинический центр крови, Проект «Преемственность донорских поколений – основа процветания Губернии».



«Время совершать взрослые поступки» - лучший молодежный проект в области пропаганды добровольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов:

1 место - Красноярский краевой центр крови №1, Проект «Донорский вектор спасения»

2 место - Саратовская областная станция переливания крови, Проект «Нарисую вам жизнь…»

3 место - Донорский Центр Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского университета имени акад. И.П.Павлова, Проект «Спасибо, донор!»



«Больше доноров - больше жизни» - лучшее освещение работы учреждения Службы крови в СМИ:

1 место - Самарская областная клиническая станция переливания крови, Проект «СМИру по капле»

2 место - Мордовская республиканская станция переливания крови, Проект «СМИ "на службе" Службы крови»

3 место - Челябинская областная станция переливания крови, Проект «Кровная заинтересованность»



«Помочь в один Click» - лучший Интернет-проект в сфере донорства крови, реализуемый учреждением Службы крови:

1 место - Мордовская республиканская станция переливания крови, Проект «ОтCLICKнись, донор! Сделай подарок из самого сердца!»

2 место - Центр крови ФМБА России, Проект «Клик ради жизни»

3 место - Городская станция переливания крови Санкт-Петербурга, Проект «Виртуальная Служба крови Санкт-Петербурга»



Впервые в рамках Конкурса прошло награждение специалистов в номинации «Лучший медицинский работник учреждения Службы крови» в категориях Лучший врач Службы крови и Лучший средний медицинский персонал:



«Лучший врач Службы крови»:

- Категория «врач-трансфузиолог»:

Самарская областная клиническая станция переливания крови, Зайцев Борис Михайлович, заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях.

- Категория «врач клинико-диагностической лаборатории»:

Воронежская областная станция переливания крови, Чернышева Элеонора Ивановна, заведующий отделом контроля качества – врач клинической лабораторной диагностики.



«Лучший средний медицинский персонал»:

- Категория «Медицинская сестра / Медицинский брат»:

Мордовская республиканская станция переливания крови, Зубрилова Ирина Михайловна, медицинская сестра отделения комплектования донорских кадров

- Категория «Лаборант»:

Станция переливания крови Республики Башкортостан, Ярмухаметова Альмира Анасовна, медицинский лабораторный техник.



Помимо этого, в рамках торжественной части Форума состоялось определение победителя Всероссийского конкурса на создание логотипа Автоматизированной информационной системы трансфузиологии, прием заявок на который проходил в период с 1 июня по 31 августа 2017 года. Главной наградой данного конкурса стал ведомственный знак отличия Федерального медико-биологического агентства - медаль «За содействие донорскому движению».