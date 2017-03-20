Росздравнадзор отроет центры по обучению работе с системой маркировки ЛС по всей стране

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Главная / Новости медицины и фармации
05.12.2017 10:20
Росздравнадзор отроет центры по обучению работе с системой маркировки ЛС по всей странеВ Москве уже организованы два обучающих центра, в которых можно получить навыки работы с системой маркировки лекарственных препаратов. В перспективе такие центры появятся в каждом регионе РФ, рассказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
По его словам, обучение могут пройти представители всех структур, задействованных в системе маркировки – от медицинских организаций до аптечных. В Москве обучающие центры открыты в больнице Кончаловского и компании «Неофарм», сообщает РИА Новости.
По состоянию на 1 декабря 2017 года в системе зарегистрированы 434 участника, включая 43 отечественных и 14 зарубежных производителей лекарственных препаратов, организации оптовой торговли, аптечные и медицинские организации. Системой отслеживается около трех миллионов упаковок 43 наименований лекарственных препаратов, отметил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко на ежегодной конференции «Медицина и качество — 2017».
Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля по 31 декабря 2017 года в шести регионах России. Предполагается, что к 1 января 2019 года в обороте не останется немаркированных препаратов.
Ключевые слова: Росздравнадзор, Михаил Мурашко, маркировка лекарств
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