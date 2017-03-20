Главная / Новости медицины и фармации Состоялся юбилейный межрегиональный круглый стол «РОЖДЕННЫЙ РАНЬШЕ СРОКА: [НЕ]УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 20 ноября в Доме Правительства Московской области состоялся пятый, юбилейный межрегиональный круглый стол «РОЖДЕННЫЙ РАНЬШЕ СРОКА: [НЕ]УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ».



Одно из самых ярких и значимых событий года отечественной перинатальной медицины было организовано «Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины» (РАСПМ) и некоммерческим партнерством «Общество по развитию медицины и здравоохранения» (ОРМиЗ). В работе круглого стола участвовали врачи (неонатологи, педиатры, акушеры-гинекологи, генетики и др.), представители федеральных и региональных органов управления здравоохранением, представители органов законодательной власти.



Общение проходило в формате телемоста, который связал Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж, впервые присоединившийся в этом году.



Телемост собрал около 600 участников во всех регионах, интернет-трансляцию смотрели более 2,5 тысяч человек.



Модераторами межрегионального круглого стола традиционно стали доктор медицинских наук, профессор, заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина СОЛДАТОВА и телеведущий Александр ГОРДОН.



Приветствуя участников мероприятия, президент РАСПМ, академик РАН Николай ВОЛОДИН подчеркнул, что снижение детской смертности, отмечаемое в России в последние годы – свидетельство высокого профессионализма медицинских специалистов, как младшего, так и среднего звена.



Министр здравоохранения Московской области Дмитрий МАРКОВ обратил внимание присутствующих на символичность того, что пятый межрегиональный круглый стол «РОЖДЕННЫЙ РАНЬШЕ СРОКА: [НЕ]УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» проходит именно в Подмосковье: «В этом году мы открыли четыре областных центра материнства и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском. Скоро запустим пятый – в Сергиевом посаде. Эти учреждения соответствуют европейскому уровню, в них работает команда высококлассных специалистов. Наши основные принципы: безопасность, качество и комфорт для мам и малышей».



- «Ключом» нашей дискуссии будет слово «преемственность, - обратилась к участникам круглого стола Ирина СОЛДАТОВА. - Это слово объединяет ведение беременности, роды, неонатальный период и всю последующую жизнь ребенка. Преемственность – это когда каждый новый этап развития осознанно базируется на предыдущем. Но слово «преемственность» обретает ещё более глубокий смысл, если с ним соседствует слово компетентность. Компетентная преемственность помогает спасать, выхаживать недоношенных новорожденных и выращивать их здоровыми».



Первой темой обсуждения стала пренатальная диагностика орфанных заболеваний. Участники межрегионального круглого стола констатировали: в регионах есть медицинское оборудование экспертного уровня, которое позволяет внутриутробно выявлять такое редкое заболевание, как например гипофосфотазия, но специалисты крайне редко встречаются на практике с орфанными заболеваниями, поэтому с их диагностикой иногда возникают проблемы. В ходе голосования участники межрегионального круглого стола, выяснилось, что врачи заинтересованы в получении знаний по диагностике орфанных заболеваний, но предпочитают очную форму обучения, которая позволит сформировать «орфанную настороженность» в повседневной врачебной практике.



- Для успешной реализации любой программы, в том числе – по орфанным заболеваниям, необходимо несколько составляющих, - убеждена председатель правления «Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний» (ВООЗ), заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра, доктор медицинских наук, профессор Екатерина ЗАХАРОВА. – Нужно, чтобы были врачи, которые знают, как лечить. Необходимы законы, которые помогают реализовывать это лечение, и – финансирование. Лишь при соблюдении этих условий можно говорить о ранней диагностике и эффективном лечении орфанных заболеваний.



Своим опытом по организации селективного скрининга на наследственные болезни обмена веществ поделилась Руководитель Городского центра орфанных и других редких заболеваний у детей и подростков Н.Л. Печатникова.



Следующей темой для обсуждения стало рациональное применение антибиотиков в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Эксперты, выступавшие на форуме, убеждены: назначать антибиотики необходимо лишь при наличии бактериальной инфекции. Достоверным методом выявления (или исключения) этой инфекции, в частности, является проведение теста на прокальцитонин. Эту темы затронули в своих выступлениях главный неонатолог Департамента здравоохранения Москвы, главный врач столичной детской городской клинической больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова, профессор Антонина ЧУБАРОВА и Председатель Исполкома Союза педиатров России, Президент Европейской педиатрической ассоциации, заместитель директора по научной работе ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России - директор НИИ педиатрии, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.



Президент РАСПМ академик РАН Николай ВОЛОДИН информировал участников межрегионального круглого стола о разработке проекта программы по безвозмездному оснащению перинатальных центров оборудования для количественного определения прокальцитонина, что по мнению экспертов, должно привести к снижению числа случаев необоснованного применения антибиотиков в ОРИТН.



Тема организации вскармливания грудным молоком в ОРИТН обсуждается не первый год, причём не только медицинским сообществом, но и на государственном уровне. Организовать вскармливание нативным молоком в ОРИТН призывают Министерство здравоохранения России, члены Общественной палаты. Однако, организовать это повсеместно представляется затруднительным из-за устаревших санитарных правил и норм (САНПиН). О необходимости изменений которых в очередной раз проинформировала участников круглого стола заведующая отделением для недоношенных детей ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, профессор РАН Ирина БЕЛЯЕВА.



Специалисты, участвующие в работе межрегионального круглого стола, пришли к выводу о необходимости направить повторное письмо в Роспотребнадзор с просьбой внести изменения в САНПиНы. Также была поддержана инициатива о создании рабочей группы специалистов РАСПМ и СПР для подготовки методических рекомендаций по организации вскармливания новорожденных в ОРИТН грудным молоком.



После выписки малышей из ОРИТН чрезвычайно важно соблюдать преемственность между их стационарным и амбулаторным лечением, отмечали эксперты, выступая на форуме. Известно, что дети, родившиеся раньше срока (особенно с очень низкой и экстремально низкой массой тела), входят в группу повышенного риска заболевания РСВ инфекцией, поэтому именно этим детям необходимо проводить пассивную иммунопрофилактику этого заболевания. Однако некоторые специалисты советуют родителям отказаться от неё, ссылаясь на слабое здоровье недоношенного ребёнка. Это грубая врачебная ошибка, связанная с недостаточным уровней знаний о принципах современной иммунопрофилактики, уверена Председатель Исполкома Союза педиатров России, Президент Европейской педиатрической ассоциации, заместитель директора по научной работе ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России - директор НИИ педиатрии, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА: «Специфическая активная и пассивная иммунопрофилактика детей, появившихся на свет раньше срока, чрезвычайно важна. Мы, безусловно, должны защищать их от инфекций с помощью иммунизации. Это то, что должны понимать и неонатологи, и педиатры. Инфекция, перенесенная в раннем детстве, повреждающая любую из систем организма (легкие, кишечник и т.д.) оставляет след на всю оставшуюся жизнь. Мы не должны этого допускать».



Особое внимание специалисты уделили роли целевых региональных программ в развитии здравоохранения. Некоторые из них весьма успешны. Так, например, в Московской области (МО) уже несколько лет работает программа по профилактике преждевременных родов. О ней рассказала собравшимся главный врач Московского областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Московской области, профессор Ольга СЕРОВА. Она особо отметила финансовую поддержку со стороны Министерства здравоохранения МО, благодаря которой удалось успешно реализовать этот проект.



Однако, по словам других экспертов, некоторые уникальные наработки иногда подолгу остаются «спрятанными» в границах конкретного региона. Поэтому участники форума выдвинули инициативу организации тематических круглых столов, на которых представители регионов РФ могли бы представлять и обсуждать наиболее эффективные проекты, обмениваясь полезным опытом.



По сложившейся традиции, в завершение межрегионального круглого стола «РОЖДЕННЫЙ РАНЬШЕ СРОКА: [НЕ]УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» собравшимся была представлена «Шапочка детского доктора» - символ преемственности и объединения врачей разных специальностей, оказывающих медицинскую помощь детям, рождённым раньше срока. В этом году эскиз шапочки нарисовала девочка Алиса, изобразив в рисунке образ забавной таксы. Пять лет назад Алиса принимала участие в первом мероприятии «Рожденный раньше срока». «Соавтором» Алисы стал эксперт моды и телеведущий Влад Лисовец. «Мне было очень приятно принять участие в разработке дизайна шапочки детского доктора, тем более, когда узнал, что эскиз будет на базе рисунка ребенка. Шапочка выполнена в самых модных цветах этого сезона, а самое главное, в центре есть белая такса, которая по нашей с Алисой задумке, олицетворяет исключительность того доктора, которому в будущем будет вручена эта шапочка» - поделился своими впечатлениями Влад.



- Мероприятие было очень интересным, - прокомментировала итоги форума профессор, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор Елена БАЙБАРИНА. - Обсуждались самые разные вопросы, не всегда касающиеся неонатологии, но это и хорошо, потому, что говорили о преемственности и междисциплинарном подходе. То есть о том, к чему все мы должны стремиться.



Ключевые слова: Одно из самых ярких и значимых событий года отечественной перинатальной медицины было организовано «Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины» (РАСПМ) и некоммерческим партнерством «Общество по развитию медицины и здравоохранения» (ОРМиЗ). В работе круглого стола участвовали врачи (неонатологи, педиатры, акушеры-гинекологи, генетики и др.), представители федеральных и региональных органов управления здравоохранением, представители органов законодательной власти.Общение проходило в формате телемоста, который связал Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж, впервые присоединившийся в этом году.Телемост собрал около 600 участников во всех регионах, интернет-трансляцию смотрели более 2,5 тысяч человек.Модераторами межрегионального круглого стола традиционно стали доктор медицинских наук, профессор, заместитель министра здравоохранения Московской областии телеведущийПриветствуя участников мероприятия, президент РАСПМ, академик РАН Николай ВОЛОДИН подчеркнул, что снижение детской смертности, отмечаемое в России в последние годы – свидетельство высокого профессионализма медицинских специалистов, как младшего, так и среднего звена.Министр здравоохранения Московской областиобратил внимание присутствующих на символичность того, что пятый межрегиональный круглый стол- обратилась к участникам круглого стола. -Первой темой обсуждения стала. Участники межрегионального круглого стола констатировали: в регионах есть медицинское оборудование экспертного уровня, которое позволяет внутриутробно выявлять такое редкое заболевание, как например гипофосфотазия, но специалисты крайне редко встречаются на практике с орфанными заболеваниями, поэтому с их диагностикой иногда возникают проблемы. В ходе голосования участники межрегионального круглого стола, выяснилось, что врачи заинтересованы в получении знаний по диагностике орфанных заболеваний, но предпочитают очную форму обучения, которая позволит сформировать «орфанную настороженность» в повседневной врачебной практике.- Д, - убеждена председатель правления «Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний» (ВООЗ), заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра, доктор медицинских наук, профессор. –Своим опытом по организации селективного скрининга на наследственные болезни обмена веществ поделилась Руководитель Городского центра орфанных и других редких заболеваний у детей и подростков Н.Л. Печатникова.Следующей темой для обсуждения стало. Эксперты, выступавшие на форуме, убеждены: назначать антибиотики необходимо лишь при наличии бактериальной инфекции. Достоверным методом выявления (или исключения) этой инфекции, в частности, является проведение теста на прокальцитонин. Эту темы затронули в своих выступлениях главный неонатолог Департамента здравоохранения Москвы, главный врач столичной детской городской клинической больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова, профессори Председатель Исполкома Союза педиатров России, Президент Европейской педиатрической ассоциации, заместитель директора по научной работе ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России - директор НИИ педиатрии, академик РАНПрезидент РАСПМ академик РАНинформировал участников межрегионального круглого стола о разработке проекта программы по безвозмездному оснащению перинатальных центров оборудования для количественного определения прокальцитонина, что по мнению экспертов, должно привести к снижению числа случаев необоснованного применения антибиотиков в ОРИТН.Темаобсуждается не первый год, причём не только медицинским сообществом, но и на государственном уровне. Организовать вскармливание нативным молоком в ОРИТН призывают Министерство здравоохранения России, члены Общественной палаты. Однако, организовать это повсеместно представляется затруднительным из-за устаревших санитарных правил и норм (САНПиН). О необходимости изменений которых в очередной раз проинформировала участников круглого стола заведующая отделением для недоношенных детей ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, профессор РАНСпециалисты, участвующие в работе межрегионального круглого стола, пришли к выводу о необходимости направить повторное письмо в Роспотребнадзор с просьбой внести изменения в САНПиНы. Также была поддержана инициатива о создании рабочей группы специалистов РАСПМ и СПР для подготовки методических рекомендаций по организации вскармливания новорожденных в ОРИТН грудным молоком.После выписки малышей из ОРИТН чрезвычайно важно соблюдать, отмечали эксперты, выступая на форуме. Известно, что дети, родившиеся раньше срока (особенно с очень низкой и экстремально низкой массой тела), входят в группу повышенного риска заболевания РСВ инфекцией, поэтому именно этим детям необходимо проводить пассивную иммунопрофилактику этого заболевания. Однако некоторые специалисты советуют родителям отказаться от неё, ссылаясь на слабое здоровье недоношенного ребёнка. Это грубая врачебная ошибка, связанная с недостаточным уровней знаний о принципах современной иммунопрофилактики, уверена Председатель Исполкома Союза педиатров России, Президент Европейской педиатрической ассоциации, заместитель директора по научной работе ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России - директор НИИ педиатрии, академик РАНОсобое внимание специалисты уделили. Некоторые из них весьма успешны. Так, например, в Московской области (МО) уже несколько лет работает программа по профилактике преждевременных родов. О ней рассказала собравшимся главный врач Московского областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Московской области, профессор. Она особо отметила финансовую поддержку со стороны Министерства здравоохранения МО, благодаря которой удалось успешно реализовать этот проект.Однако, по словам других экспертов, некоторые уникальные наработки иногда подолгу остаются «спрятанными» в границах конкретного региона. Поэтому участники форума выдвинули инициативу организации тематических круглых столов, на которых представители регионов РФ могли бы представлять и обсуждать наиболее эффективные проекты, обмениваясь полезным опытом.По сложившейся традиции, в завершение межрегионального круглого столасобравшимся была представлена «Шапочка детского доктора» - символ преемственности и объединения врачей разных специальностей, оказывающих медицинскую помощь детям, рождённым раньше срока. В этом году эскиз шапочки нарисовала девочка Алиса, изобразив в рисунке образ забавной таксы. Пять лет назад Алиса принимала участие в первом мероприятии «Рожденный раньше срока». «Соавтором» Алисы стал эксперт моды и телеведущий Влад Лисовец.- поделился своими впечатлениями Влад., - прокомментировала итоги форума профессор, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор. -Ключевые слова: неонатология

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