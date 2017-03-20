Главная / Новости медицины и фармации Почти все регионы выполнили план по снижению смертности от туберкулеза Из 85 российских регионов с 2016 году план по снижению смертности от туберкулеза выполнили 82 субъекта. Несмотря на это, показатели смертности от этого заболевания за год выросли в семи субъектах, сообщили в ОНФ.



Эксперты ОНФ проанализировали данные Росстата и установили, что в 2016 году 82 российских региона достигли целевых показателей по снижению смертности от туберкулеза, утвержденных госпрограммой «Развитие здравоохранения». При этом, смертность от туберкулеза фактически снизилась в 78 субъектах. «Лишь три региона не достигли целевых показателей по снижению смертности от туберкулеза. Наиболее серьезное отставание показал Чукотский автономный округ (на 85,2%), за ним следуют Республика Крым (на 15,1%) и Севастополь (9,1%)», - рассказал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.



К 2018 году, согласно указу президента РФ, необходимо обеспечить снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения. «Эта цель достигнута с опережением: по данным Росстата, на конец 2016 года, смертность от этого показателя составляла 7,5 случаев на 100 тыс. населения. Существенно снизилась и заболеваемость туберкулезом – от 90,4 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 53,3 в 2016 году», - отметил Гаврилов.



В то же время, он отметил, что за 2016 год смертность от туберкулеза выросла в семи регионах: в Чукотском автономном округе (+51,3%), Севастополе (+11,9%), Республике Калмыкии (+10,9%), Красноярском крае (+8%), Псковской области (+3,4%), Калужской области (+2,1%) и Республике Тыве (+1,5%).



Наиболее высокая смертность от туберкулеза в России, по данным на конец прошлого года, была отмечена в таких регионах, как Республика Тыва (47,2 случаев на 100 тыс. населения), Еврейская автономная область (29,5), Чукотский автономный округ (23,9). Курганская область (23,7), Иркутская область (22,2), Кемеровская область (17,4) Алтайский край (22,5) и Приморский край (22,3).



Ключевые слова: туберкулез Из 85 российских регионов с 2016 году план по снижению смертности от туберкулеза выполнили 82 субъекта. Несмотря на это, показатели смертности от этого заболевания за год выросли в семи субъектах, сообщили в ОНФ.Эксперты ОНФ проанализировали данные Росстата и установили, что в 2016 году 82 российских региона достигли целевых показателей по снижению смертности от туберкулеза, утвержденных госпрограммой «Развитие здравоохранения». При этом, смертность от туберкулеза фактически снизилась в 78 субъектах. «Лишь три региона не достигли целевых показателей по снижению смертности от туберкулеза. Наиболее серьезное отставание показал Чукотский автономный округ (на 85,2%), за ним следуют Республика Крым (на 15,1%) и Севастополь (9,1%)», - рассказал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.К 2018 году, согласно указу президента РФ, необходимо обеспечить снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения. «Эта цель достигнута с опережением: по данным Росстата, на конец 2016 года, смертность от этого показателя составляла 7,5 случаев на 100 тыс. населения. Существенно снизилась и заболеваемость туберкулезом – от 90,4 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 53,3 в 2016 году», - отметил Гаврилов.В то же время, он отметил, что за 2016 год смертность от туберкулеза выросла в семи регионах: в Чукотском автономном округе (+51,3%), Севастополе (+11,9%), Республике Калмыкии (+10,9%), Красноярском крае (+8%), Псковской области (+3,4%), Калужской области (+2,1%) и Республике Тыве (+1,5%).Наиболее высокая смертность от туберкулеза в России, по данным на конец прошлого года, была отмечена в таких регионах, как Республика Тыва (47,2 случаев на 100 тыс. населения), Еврейская автономная область (29,5), Чукотский автономный округ (23,9). Курганская область (23,7), Иркутская область (22,2), Кемеровская область (17,4) Алтайский край (22,5) и Приморский край (22,3).Ключевые слова: ОНФ

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