Главная / Новости медицины и фармации Средняя стоимость упаковки ЛС в октябре составила почти 153 рубля Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в октябре 2017 года достиг 60 млрд рублей, за год продажи медикаментов выросли на 11,2%, а по сравнению с сентябрем 2017 года – на 1%, свидетельствуют данные DSM Group.



Средняя стоимость упаковки лекарств поднялась за месяц на 4,1%, составив почти 153 рублей. При этом с начала 2017 года наблюдается падение цен на лекарства в аптеках страны: -2,4% в рублевом выражении, в долларах США цены выросли на 7,6%.



Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в октябре 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. сократился по отношению к предыдущему месяцу и при сравнении с октябрём 2016 года на 0,2%. На 0,5% относительно октября 2016 г. сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. также сократился (48,5% в октябре 2016 г. и 47% в октябре 2017 г.). Доля дорогостоящих препаратов в октябре 2017 г. составила 32,1%, что на 2,1% выше веса группы в предыдущем году и на 1,4% выше, чем в сентябре 2017 г.



По итогам месяца 58% препаратов, реализованных на рынке, были отечественными (в упаковках), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%.



Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в октябре 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте - Sanofi. В ТОП-3 брендов лекарственных препаратов по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам октября 2017 г. вошли Кагоцел (0,8%), Ингавирин (0,7%); на третьем месте Нурофен (0,7%).



Ключевые слова: Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в октябре 2017 года достиг 60 млрд рублей, за год продажи медикаментов выросли на 11,2%, а по сравнению с сентябрем 2017 года – на 1%, свидетельствуют данные DSM Group.Средняя стоимость упаковки лекарств поднялась за месяц на 4,1%, составив почти 153 рублей. При этом с начала 2017 года наблюдается падение цен на лекарства в аптеках страны: -2,4% в рублевом выражении, в долларах США цены выросли на 7,6%.Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в октябре 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. сократился по отношению к предыдущему месяцу и при сравнении с октябрём 2016 года на 0,2%. На 0,5% относительно октября 2016 г. сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. также сократился (48,5% в октябре 2016 г. и 47% в октябре 2017 г.). Доля дорогостоящих препаратов в октябре 2017 г. составила 32,1%, что на 2,1% выше веса группы в предыдущем году и на 1,4% выше, чем в сентябре 2017 г.По итогам месяца 58% препаратов, реализованных на рынке, были отечественными (в упаковках), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%.Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в октябре 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте - Sanofi. В ТОП-3 брендов лекарственных препаратов по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам октября 2017 г. вошли Кагоцел (0,8%), Ингавирин (0,7%); на третьем месте Нурофен (0,7%).Ключевые слова: DSM Group

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Средняя стоимость упаковки ЛС в октябре составила почти 153 рубля Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в октябре 2017 года достиг 60 млрд рублей, за год продажи медикаментов выросли на 11,2%, а по сравнению с сентябрем 2017 года – на 1%. Подробнее Sanofi отказалась от дальнейшей разработки вакцины против Clostridium difficile Решение было принято после первичного изучения предварительных результатов клинических исследований III фазы. Подробнее Российский коронарный стент успешно прошел клинические исследования Отечественный стент Калипсо показал неменьшую клиническую эффективность и безопасностью чем стент Xience Prime при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца. Подробнее



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