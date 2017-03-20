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 Главная / Новости медицины и фармации

04.12.2017 16:51

Средняя стоимость упаковки ЛС в октябре составила почти 153 рубля

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в октябре 2017 года достиг 60 млрд рублей, за год продажи медикаментов выросли на 11,2%, а по сравнению с сентябрем 2017 года – на 1%, свидетельствуют данные DSM Group.

Средняя стоимость упаковки лекарств поднялась за месяц на 4,1%, составив почти 153 рублей. При этом с начала 2017 года наблюдается падение цен на лекарства в аптеках страны: -2,4% в рублевом выражении, в долларах США цены выросли на 7,6%.

Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в октябре 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. сократился по отношению к предыдущему месяцу и при сравнении с октябрём 2016 года на 0,2%. На 0,5% относительно октября 2016 г. сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. также сократился (48,5% в октябре 2016 г. и 47% в октябре 2017 г.). Доля дорогостоящих препаратов в октябре 2017 г. составила 32,1%, что на 2,1% выше веса группы в предыдущем году и на 1,4% выше, чем в сентябре 2017 г.

По итогам месяца 58% препаратов, реализованных на рынке, были отечественными (в упаковках), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в октябре 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте - Sanofi. В ТОП-3 брендов лекарственных препаратов по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам октября 2017 г. вошли Кагоцел (0,8%), Ингавирин (0,7%); на третьем месте Нурофен (0,7%).

Ключевые слова: DSM Group

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