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 Главная / Новости медицины и фармации

04.12.2017 15:36

Sanofi отказалась от дальнейшей разработки вакцины против Clostridium difficile

Компания Sanofi заявила о прекращении разработки экспериментальной вакцины против инфекций, вызванных Clostridium difficile, из-за нехватки доказательств ее эффективности. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято после первичного изучения предварительных результатов клинических исследований III фазы. В компании добавили, что анализ собранной информации будет продолжен, а данные представлены научному сообществу.

Разработанная Sanofi вакцина должна была стимулировать формирование иммунитета к Clostridium difficile и работать по принципу профилактических препаратов против дифтерии, столбняка и других инфекций. В 2014 году были представлены положительные результаты КИ II фазы среди пациентов в возрасте 40-75 лет, находящиеся в группе риска по развитию Clostridium difficile-инфекций. Выработка высоких титров антител после введения вакцины была отмечена во всех группах, максимальные показатели наблюдались у пациентов в возрасте 65-75 лет, получивших три дозы препарата.


Ключевые слова: Sanofi

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