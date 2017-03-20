Sanofi отказалась от дальнейшей разработки вакцины против Clostridium difficile

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Главная / Новости медицины и фармации
04.12.2017 15:36
Sanofi отказалась от дальнейшей разработки вакцины против Clostridium difficileКомпания Sanofi заявила о прекращении разработки экспериментальной вакцины против инфекций, вызванных Clostridium difficile, из-за нехватки доказательств ее эффективности. Об этом сообщает Reuters.
Решение было принято после первичного изучения предварительных результатов клинических исследований III фазы. В компании добавили, что анализ собранной информации будет продолжен, а данные представлены научному сообществу.
Разработанная Sanofi вакцина должна была стимулировать формирование иммунитета к Clostridium difficile и работать по принципу профилактических препаратов против дифтерии, столбняка и других инфекций. В 2014 году были представлены положительные результаты КИ II фазы среди пациентов в возрасте 40-75 лет, находящиеся в группе риска по развитию Clostridium difficile-инфекций. Выработка высоких титров антител после введения вакцины была отмечена во всех группах, максимальные показатели наблюдались у пациентов в возрасте 65-75 лет, получивших три дозы препарата.
Ключевые слова: Sanofi
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