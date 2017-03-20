Лучшие лекарственные препараты 2017 года объявлены в Москве

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Главная / Новости медицины и фармации
04.12.2017 14:51
Лучшие лекарственные препараты 2017 года объявлены в Москве23 ноября состоялось торжественное вручение VI Национальной фармацевтической премии Russian Pharma Awards — 2017. Церемонию посетили около 200 гостей, основная часть которых — лидеры рынка, представители ведущих фармацевтических компаний.
К выбору лучших препаратов 2017 года было привлечено более полумиллиона российских практикующих врачей. Награды были вручены в 23 номинациях, затрагивающих различные области медицины:
Организатором церемонии выступила крупнейшая в мире профессиональная социальная сеть для русскоязычных врачей «Доктор на работе». Руководитель премии Илья Куприянов выразил благодарность всем собравшимся коллегам за тот значимый вклад, который фармацевтические компании делают в сфере образования врачей. «Главное, чем мы гордимся, — это тем, что каждый год всё большее число практикующих врачей принимает участие в голосовании за лучшие препараты. Ведь самое важное мнение — это именно мнение специалиста, ежедневно ведущего приём пациентов», — рассказал он.
В номинации «Лучшие медицинские представители» победила компания Gedeon Richter. «В данный момент мы очень вдохновлены, — сказала Елена Коновалова, представитель компании Gedeon Richter. — Я получаю позитивные отзывы из всех уголков России. Независимо от часового пояса, мы все празднуем стопроцентно заслуженную победу. Я очень горжусь тем, чем я занимаюсь!»
Почётный титул «Компания года» завоевала Teva. Илья Мишин, руководитель направления, отметил, что это достижение — результат работы большой команды профессионалов, увлечённых своим делом: «Признание Teva медицинским профессиональным сообществом очень ценно для нас — это не только показатель доверия к нашим брендам, но и высокая оценка вклада каждого сотрудника в развитие компании. Благодаря их неустанной работе наши препараты доступны миллионам пациентов, и мы гордимся, что практикующие врачи выбирают именно их!»
Кроме непосредственно награждения победителей, в рамках церемонии были затронуты и другие важные для отрасли темы. Илья Куприянов и Максим Горошков (агентство SOVA Digital) рассказали о текущем статусе и о перспективах продвижения лекарственных препаратов в цифровой среде. Мария Зиновьева, старший менеджер отдела продаж «Доктор на работе», анонсировала аудитории возможности цифровых исследований, рассказав об их скорости, точности и невысокой стоимости. Также были презентованы возможности телемедицинской платформы компании «Доктор на работе» для пациентов и фармацевтических компаний.
Премия прошла при поддержке партнёров мероприятия: Gedeon Richter, НПО «Петровакс Фарм», Teva, Bayer, «Фармасинтез» и «Ниармедик».
Ключевые слова: рейтинг
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