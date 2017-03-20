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 Главная / Новости медицины и фармации

04.12.2017 14:33

Российский коронарный стент успешно прошел клинические исследования

Компания «Ангиолайн» объявила о положительных результатах многоцентрового рандомизированного клинического исследования ПАТРИОТ, целью которого было сравнение сиролимус-покрытого коронарного стента Калипсо со стентом Xience Prime (Abbott Vascular). Согласно результатам исследования, Калипсо обладает не меньшей клинической эффективностью и безопасностью по сравнению со стентом Xience Prime при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца, говорится в официальном материале производителя.

Исследование проводилось с мая 2015 года по июнь 2017 года при участии 610 пациентов. Выбор XiencePrime в качестве стента сравнения был обусловлен тем, что он является одним из наиболее изученных в различных клинических ситуациях. Первичной конечной точкой исследования была несостоятельность целевого поражения в течение 1 года.

Частота наступления первичной конечной точки в группах Калипсо и Xience Prime достоверно не отличалась и составила 5,4% и 6,4% соответственно. Разницы между группами по отдельным компонентам первичной конечной точки (кардиальная смерть, инфаркт миокарда, связанный с целевой артерией, реваскуляризация целевого поражения по клиническим показаниям) выявлено не было. Частота тромбоза стента (определенного и вероятного) была относительно низкой и не имела достоверных различий в группах Калипсо и Xience Prime.

Ключевые слова: Ангиолайн, клинические исследования

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