Российский коронарный стент успешно прошел клинические исследования

04.12.2017 14:33
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Опрос для врачей
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
04.12.2017 14:33
Российский коронарный стент успешно прошел клинические исследованияКомпания «Ангиолайн» объявила о положительных результатах многоцентрового рандомизированного клинического исследования ПАТРИОТ, целью которого было сравнение сиролимус-покрытого коронарного стента Калипсо со стентом Xience Prime (Abbott Vascular). Согласно результатам исследования, Калипсо обладает не меньшей клинической эффективностью и безопасностью по сравнению со стентом Xience Prime при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца, говорится в официальном материале производителя.
Исследование проводилось с мая 2015 года по июнь 2017 года при участии 610 пациентов. Выбор XiencePrime в качестве стента сравнения был обусловлен тем, что он является одним из наиболее изученных в различных клинических ситуациях. Первичной конечной точкой исследования была несостоятельность целевого поражения в течение 1 года.
Частота наступления первичной конечной точки в группах Калипсо и Xience Prime достоверно не отличалась и составила 5,4% и 6,4% соответственно. Разницы между группами по отдельным компонентам первичной конечной точки (кардиальная смерть, инфаркт миокарда, связанный с целевой артерией, реваскуляризация целевого поражения по клиническим показаниям) выявлено не было. Частота тромбоза стента (определенного и вероятного) была относительно низкой и не имела достоверных различий в группах Калипсо и Xience Prime.
Ключевые слова: Ангиолайн, клинические исследования
|
Мероприятия
Подписка
Реклама
Мы в TwitterTweets by Remediumru
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.