Первая американская пациентка родила ребенка после пересадки матки

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Главная / Новости медицины и фармации
04.12.2017 13:03
Первая американская пациентка родила ребенка после пересадки маткиВ Медицинском центре Бэйлорского университета женщина, перенесшая трансплантацию матки, смогла выносить и родить здорового ребенка. Для США это первый подобный случай, пишет Reuters.
В рамках клинических исследований трансплантация матки была уже проведена 8 пациенткам из 10 участниц. В трех случаях пересаженный орган пришлось удалить, еще одна участница в настоящее время беременна. СМИ сообщают, что родившая женщина получила орган от 36-летней медицинской сестры, у которой есть два собственных ребенка.
Первый случай рождения живого ребенка после трансплантации матки был зарегистрирован в Швеции в сентябре 2014 года. Тогда 36-летняя пациентка родила здорового ребенка весом 1775 грамм посредством кесарева сечения, матка была ей пересажена от 61-летней женщины. В США первая операция по пересадке органа была проведена в 2016 году от мертвого донора.
Трансплантация не обеспечивает связь между полостью матки и фаллопиевыми трубами, поэтому женщины не могут забеременеть естественным образом. Однако так как пациентки имеют функционирующие яичники, для их оплодотворения может быть применена технология ЭКО. Подсадку эмбриона проводят примерно через год после трансплантации матки. После одной-двух успешных беременностей матку удаляют.
Ключевые слова: Пересадка матки, США
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