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 Главная / Новости медицины и фармации

01.12.2017 15:53

Компании смогут получить льготные кредиты на внедрение маркировки лекарств

Минпромторг подготовил проект правительственного постановления о льготном кредитовании фармпредприятий для реализации проекта маркировки лекарств. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Льготные кредиты производители лекарств будут получать от «Российского фонда технологического развития» (Фонд развития промышленности). Средства займа не смогут быть использованы для финансирования научно-исследовательских работ. В ближайший год планируется реализовать не менее 40 проектов по внедрению системы маркировки лекарств с общим объемом инвестиций около 3 млрд рублей.

В Минпромторге отмечают, что механизм льготного кредитования необходим из-за отсутствия у ряда фармпредприятий возможности брать кредиты в коммерческих банках, что связано с высокими затратами на оснащение необходимым для маркировки лекарств оборудованием при низкой маржинальности производимой продукции.

«В целях внедрения системы маркировки на всех предприятиях фармацевтической промышленности в установленные поручениями Правительства Российской Федерации сроки целесообразно использовать гибкий инструмент льготного кредитования целевого финансирования посредством деятельности ФГАУ «Российский фонд технологического развития», - говорится в пояснительной записке.

Ключевые слова: Минпромторг, маркировка лекарств, кредит

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