Запущено мобильное приложение в помощь людям, страдающим от панических атак

Институт Креативной Психологии совместно с Союзом охраны психического здоровья выпустили второе приложение от панических атак АнтиПаника Pro. Первая АнтиПаника lite собрала много положительных отзывов среди пользователей (средняя оценка 4,74 – по данным GooglePlay), на данный момент ее скачали более 60 тыс. человек (IOS, Android), также клиенты отмечают повышение эффективности медикаментозной терапии в сочетании с использованием мобильного приложения.



АнтиПаника Pro состоит из теста по теоретической части АнтиПаника Lite и набора практических упражнений для снижения тревоги и совладания с паническими атаками. Тест необходим для закрепления теоретической базы, по результатам научных исследований, знание теории значительно повышает эффективность техник.



Практическая часть включает в себя техники из различных психологических направлений, работающих с тревожными состояниями. Такое разнообразие позволяет каждому пользователю найти наиболее оптимальный для себя набор техник и справиться не только с паническими атаками, но и тревогой в целом.



Президент СОПЗ Треушникова Наталья Валерьевна отметила, что данный проект является одним из приоритетных для Союза Охраны Психического Здоровья: «Мы все уже привыкли к тем удобствам, которые предоставил нам технический прогресс. Имея смартфон, человек с легкостью немедленно может получить доступ к необходимой информации, посмотреть карту местности, вызвать такси, совершить покупку. Может ли в экстренной ситуации каждый получить помощь психологическую, купировать паническое состояние, успокоиться, быть готовым к нестандартной ситуации? Мобильное приложение «Антипаника» отвечает на эти вопросы: «Да!». Разработанное профессиональными психологами, основанное на самых современных представлениях о понятии «паническая атака», оно дает возможность огромному числу людей иметь постоянно под рукой немедикаментозное средство экстренной помощи. И я могу констатировать, что это настоящий прорыв в интегрировании современных технологий в профессиональную психологическую помощь».



Мобильное приложение платное, при этом его стоимость в несколько раз меньше, чем стоимость курса медикаментов.



«21 век можно назвать веком тревоги. Огромные скорости, обилие информации и открытый мир заставляют нас спешить и конкурировать. Всё это активирует в большинстве людей избыточную тревогу, а иногда её предельную форму – паническую атаку. Я за психологические таблетки вместо химических препаратов. Ключевое отличие психологической таблетки от обычной - в том, что пользователь учится занимать активную позицию по совладанию со своей тревогой. Он не надеется получить чудесное избавление с помощью таблетки, чувствуя свою зависимость от препарата. Он перестаёт чувствовать себя беспомощным заложником своих симптомов, получая в руки эффективное средство работы со своей тревогой», – добавляет руководитель Института креативной психологии Станислав Раевский.

