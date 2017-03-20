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 Главная / Новости медицины и фармации

01.12.2017 15:04

ФАС: доходы участников медицинских картелей превысили 23 млрд рублей

За 2015-2017 гг. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) возбудила более сотни антимонопольных дел о сговорах на торгах по поставке лекарственных препаратов и медицинского оборудования, рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев на Всероссийском конгрессе пациентов.

По его словам, картели на торгах по поставке медикаментов и медизделий охватили 82 региона страны, подобные нарушения наблюдались на более 6 тыс. аукционов. «Сумма доходов участников картелей превысила 23 миллиарда рублей», - сообщил Тенишев.

В рамках борьбы с картелями правоохранительные органы во взаимодействии с ФАС России возбудили 4 уголовных дела о картелях и злоупотреблениях государственных заказчиков при закупках лекарств и медоборудования, добавил Тенишев.


Ключевые слова: ФАС, картельный сговор

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