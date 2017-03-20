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 Главная / Новости медицины и фармации

01.12.2017 14:42

Первое устройство для Apple Watch было официально признано медицинским в США

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила первый прибор для умных часов Apple, позволяющий пациенту самостоятельно делать ЭКГ. Об этом сообщает Reuters.

Компания AliveCor разработала специальный ремешок KardiaBand для Apple Watch, с помощью которого пользователь может в любое время получить 30-секундную ЭКГ просто прикоснувшись к ремешку. Также устройство в режиме реального времени следит за частотой сердечных сокращений и физической активностью пользователя. Результаты измерений отображаются на экране часов или телефона.

Устройство KardiaBand было разработано для сбора информации, необходимой врачам для надлежащей терапии мерцательной аритмии. Стоимость специального ремешка составляет 199 долларов, также пользователю необходимо платить ежегодно 99 долларов его обслуживание.

Фото: mashable.com


Ключевые слова: FDA, Apple

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