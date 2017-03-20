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 Главная / Новости медицины и фармации

01.12.2017 13:30

Ниволумаб способен бороться с резервуарами ВИЧ?

Врачи из Франции впервые представили данные о возможности борьбы с ВИЧ-инфекцией с помощью противоопухолевого препарата. В журнале Annals of Oncology описан клинический случай устойчивого сокращения вирусных резервуаров ВИЧ у пациента, получающего лечение ниволумабом по поводу рака легкого, пишет MedicalXpress.

Существующие антиретровирусные препараты препятствуют репликации вируса в клетках иммунной системы, имеющих на своей поверхности рецепторы CD4. Тем не менее, вирусный геном остается в «спящих» клетках иммунной системы, которые формируют так называемый вирусный резервуар. В случае прекращения приема антиретровирусных препаратов, репликация ВИЧ возобновляется и заболевания, ведущее к развитию СПИДа, начинает прогрессировать. В настоящее время перспективным направлением поисков лечения ВИЧ является исследование методов принудительной активации вируса в «спящих» клетках для последующего его уничтожения при помощи антиретровирусных препаратов.

Подобное свойство было обнаружено у противоопухолевого ниволумаба – ингибитора PD-1. PD-1 рецептор является негативным регулятором активности Т-клеток, путем его подавления ниволумаб провоцирует иммунный ответ и помогает иммунной системе бороться с опухолевыми клетками. Описанный случай продемонстрировал, что аналогичным образом ниволумаб активирует инфицированные ВИЧ «спящие» иммунные клетки и повышает иммунный ответ на вирус.

В рамках представленного клинического случая ниволумаб использовался в терапии 51-летнего пациента с рецидивом НМРЛ после операции и химиотерапии. ВИЧ у него был диагностирован в 1995 году, а НМРЛ – в 2015-м. В рамках терапии пациент получил 31 инъекцию ниволумаба с периодичностью 14 дней.

Ученые отмечают, что перед первым введением ниволумаба ВИЧ не определялся в крови больного. Затем в течение 45 дней отмечался рост вирусной нагрузки, после чего она снизилась снова. В этот же период возросла активность Т-клеток, включая CD8 (рост активности с 30 по 120 день). К 120-му дню было подтверждено значимое и устойчивое сокращение вирусных резервуаров ВИЧ, пишут французские ученые.

Ключевые слова: ВИЧ, клинический случай

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