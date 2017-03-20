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 Главная / Новости медицины и фармации

01.12.2017 12:23

Научно-образовательная конференция «Актуальные вопросы и инновационные технологии в анестезиологии и реаниматологии»

Даты проведения: 30 - 31 марта 2018 года
Место проведения: Отель «Park Inn by Radisson Пулковская» (Санкт-Петербург, пл. Победы, 1,
ст. м. «Московская»)
Приглашаются специалисты в области анестезиологии, реаниматологии и смежных направлений.
Участие в качестве слушателя бесплатное.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
• Организация анестезиологической и реаниматологической помощи в мегаполисе
• Современные подходы в аккредитации в анестезиологии и реаниматологии
• Интенсивная терапия сепсиса и септического шока
• Современные методы интенсивной терапии дыхательной недостаточности
• Принципы безопасности пациента при проведении анестезии и интенсивной терапии
• Нутритивно-метаболическая поддержка пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии
• Новые подходы в инфузионно-трансфузионной терапии
• Решение проблемы «трудных дыхательных путей»
• Ультразвуковые методы в диагностике и лечении критических состояний
• Инновационные методики в анестезиологии и реаниматологии
• Варианты стандартного и расширенного мониторинга витальных функций

ОРГАНИЗАТОРЫ
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
Научно-практическое Общество анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга
Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга»
ОО «Человек и его здоровье»
Технический организатор: ООО «Интернешнл Конгресс Сервис» (ООО «Ай Си Эс»)

Председатель оргкомитета - Президент Научно-практического Общества анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга, Щеголев Алексей Валерианович

Важные даты:
Подача заявок на доклады – до 15 декабря 2017 г.
Подача заявок на публикацию тезисов/статей – до 1 февраля 2018 г.
Предварительная регистрация – до 23 марта 2018 г.
Бронирование и оплата проживания в отеле по специальным тарифам – до 12 февраля 2018 г.

С правилами приема тезисов, статей и заявок на устный доклад можно ознакомиться на сайтах www.congress-ph.ru

Для регистрации участия в работе конференции необходимо заполнить и отправить бланк заявки по электронной почте welcome@congress-ph.ru или пройти регистрацию на сайте www.congress-ph.ru

Тел.: (812) 380-31-52/53

www.congress-ph.ru

welcome@congress-ph.ru



Ключевые слова: анонс

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