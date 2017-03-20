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 Главная / Новости медицины и фармации

01.12.2017 12:12

Журнал "Российские аптеки" №11 за 2017 год

Межсезонье - это у природы. А у нас в разгаре самый что ни на есть сезон предновогодних авралов и желание успеть как можно больше, пока не закончился год. Мы не знаем, как это сделать, но советом и информацией поможем. Залог эффективного консультирования не менее спешащего и уставшего покупателя - в быстром подборе нужного препарата, в четких ответах на его вопросы, в ваших знаниях и доброжелательном отношении к клиенту. И не торопите человека, в третий раз обходящего стеллажи с товаром, возможно, он отогревается, замерзнув под ледяным ноябрьским ветром. А может, не решается о чем-то спросить, например, о том, какое средство поможет ему быстрее бросить курить или справиться с инфекцией в интимной зоне. Будьте бдительны и собраны. И не заметите, как пролетят суматошные дни и вокруг отчетливо начнет ощущаться атмосфера предстоящего праздника!

Ольга Смирнова,
руководитель Объединенной редакции

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