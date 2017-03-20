Журнал "Российские аптеки" №11 за 2017 год

01.12.2017 12:12
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Опрос для врачей
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
01.12.2017 12:12
Журнал "Российские аптеки" №11 за 2017 годМежсезонье - это у природы. А у нас в разгаре самый что ни на есть сезон предновогодних авралов и желание успеть как можно больше, пока не закончился год. Мы не знаем, как это сделать, но советом и информацией поможем. Залог эффективного консультирования не менее спешащего и уставшего покупателя - в быстром подборе нужного препарата, в четких ответах на его вопросы, в ваших знаниях и доброжелательном отношении к клиенту. И не торопите человека, в третий раз обходящего стеллажи с товаром, возможно, он отогревается, замерзнув под ледяным ноябрьским ветром. А может, не решается о чем-то спросить, например, о том, какое средство поможет ему быстрее бросить курить или справиться с инфекцией в интимной зоне. Будьте бдительны и собраны. И не заметите, как пролетят суматошные дни и вокруг отчетливо начнет ощущаться атмосфера предстоящего праздника!
Ольга Смирнова,
Содержание номераНовости
Сезон. Доступная защита | Антибиотики при бронхите: когда и какие?
Подробности. Сахарный диабет: остановим глобальную эпидемию XXI века? | ХОБЛ: предотвратить проще, чем лечить
Консультация. Одинаковые и разные
Аптечный гид. Интим предлагать!
Тест. Проверьте свои знания!
В фокусе. Дарвин был прав
Досье. Лекарства от природы
По закону. Слово юристу | На всякий пожарный
Анатомия успеха. Следим за потоками покупателей | 5 идей для повышения продаж
Beauty. Она особенная! | Спросите нас – ответим!
Сезонные советы первостольнику. Грипп «на ногах» | Чем согреться? | Фитнес на рабочем месте
Досуг. Отмороженные: диагнозы героев «Игры престолов»
|
Мероприятия
Подписка
Реклама
Мы в TwitterTweets by Remediumru
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.