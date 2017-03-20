Главная / Новости медицины и фармации Журнал "Российские аптеки" №11 за 2017 год Межсезонье - это у природы. А у нас в разгаре самый что ни на есть сезон предновогодних авралов и желание успеть как можно больше, пока не закончился год. Мы не знаем, как это сделать, но советом и информацией поможем. Залог эффективного консультирования не менее спешащего и уставшего покупателя - в быстром подборе нужного препарата, в четких ответах на его вопросы, в ваших знаниях и доброжелательном отношении к клиенту. И не торопите человека, в третий раз обходящего стеллажи с товаром, возможно, он отогревается, замерзнув под ледяным ноябрьским ветром. А может, не решается о чем-то спросить, например, о том, какое средство поможет ему быстрее бросить курить или справиться с инфекцией в интимной зоне. Будьте бдительны и собраны. И не заметите, как пролетят суматошные дни и вокруг отчетливо начнет ощущаться атмосфера предстоящего праздника!



Межсезонье - это у природы. А у нас в разгаре самый что ни на есть сезон предновогодних авралов и желание успеть как можно больше, пока не закончился год. Мы не знаем, как это сделать, но советом и информацией поможем. Залог эффективного консультирования не менее спешащего и уставшего покупателя - в быстром подборе нужного препарата, в четких ответах на его вопросы, в ваших знаниях и доброжелательном отношении к клиенту. И не торопите человека, в третий раз обходящего стеллажи с товаром, возможно, он отогревается, замерзнув под ледяным ноябрьским ветром. А может, не решается о чем-то спросить, например, о том, какое средство поможет ему быстрее бросить курить или справиться с инфекцией в интимной зоне. Будьте бдительны и собраны. И не заметите, как пролетят суматошные дни и вокруг отчетливо начнет ощущаться атмосфера предстоящего праздника! Ольга Смирнова,

руководитель Объединенной редакции Содержание номера Новости

Сезон. Доступная защита | Антибиотики при бронхите: когда и какие?

Подробности. Сахарный диабет: остановим глобальную эпидемию XXI века? | ХОБЛ: предотвратить проще, чем лечить

Консультация. Одинаковые и разные

Аптечный гид. Интим предлагать!

Тест. Проверьте свои знания!

В фокусе. Дарвин был прав

Досье . Лекарства от природы

По закону. Слово юристу | На всякий пожарный

Анатомия успеха. Следим за потоками покупателей | 5 идей для повышения продаж

Beauty. Она особенная! | Спросите нас – ответим!

Сезонные советы первостольнику.

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