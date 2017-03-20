Опрос ВЦИОМ: сколько молодых россиян рискуют стать инвалидами?

Итоги интернет-опроса ВЦИОМ об уровне распространенности среди россиян «болей в спине» и других симптомов неизлечимых заболеваний были представлены Ассоциацией ревматологов России, пациентской организацией «Общество взаимопомощи про болезни Бехтерева» и компанией «Новартис Фарма».



Целью опроса было выяснить, сколько россиян испытывают характерные для ранней стадии серьезных заболеваний симптомы. Выяснилось, что 70% из тех, кто испытывает боль, живут с ней более трех месяцев, что является крайне высоким показателем. Но еще больше настораживает, что такие симптомы, как утренняя скованность в спине, уменьшение боли при движении, ночные боли в состоянии покоя испытывают 57‒71% от всех опрошенных, заявивших о наличии боли в спине. Кроме того, у почти 35% из тех, кто испытывает боль в спине, появление ее приходится на возраст до 18 лет1.



Все эти признаки могут свидетельствовать о более серьезных заболеваниях, например, болезни Бехтерева (анкилозирующего спондилита). Это одно из тяжелейших заболеваний, которое на ранней стадии проявляется, прежде всего, привычной многим болью в спине. Вместе с тем диагноз «болезнь Бехтерева» поставлен только 3% из тех, кто испытывал боли.



Чаще всего с этой проблемой пациенты (всего 62% по выборке) идут к терапевту и неврологу (33% и 32% соответственно от тех, кто обращался к врачу). И только 12% попадают к ревматологу. Опасность также представляет тот факт, что более 1/3 лечится самостоятельно, а почти каждый пятый и вовсе не проводит никакого лечения, что говорит о недостаточном внимании людей к имеющимся у них симптомам.



Лила Александр Михайлович, д.м.н., профессор, врио директора НИИ ревматологии им.В.А.Насоновой прокомментировал: «Клиническая симптоматика анкилозирующего спондилита, особенно на ранних стадиях, зачастую сходна с другими воспалительными артритами. И, как показывает практика, постановка диагноза нередко отстает от появления первых симптомов на 10-12 лет, т.е. тогда, когда болезнь уже перешла в запущенную стадию. Цифры статистики неутешительны: стойкая утрата трудоспособности наступает в среднем через 15 лет после начала болезни, а средний возраст получения инвалидности составляет 46,3 года. Поэтому очень важны образовательные программы для врачей различных специальностей по ранней диагностике анкилозирующего спондилита, особенно учитывая, что дебют заболевания приходится обычно на период между 15 и 35 годами».



Мартынов Анатолий Иванович, д.м.н., профессор, академик РАН, президент общероссийской общественной организации «Российское научное медицинское общество терапевтов» отметил: «По результатам опроса, 33% из тех, кто обращался со своей проблемой к врачу, обращались к терапевту . В вопросах ранней диагностики анкилозирующего спондилита врачи первичного звена играют важную роль. Работа, которая проводится нами вместе с коллегами-ревматологами в масштабе страны, уже дает свои результаты. В России на 2009 год средний срок постановки диагноза составлял 8-9 лет после дебюта заболевания, сейчас средний срок сократился вдвое и составляет 4-5 лет».



«Ранняя диагностика ― это то, что реально может повлиять на качество жизни многих людей с болезнью Бехтерева. Я на своем личном опыте это знаю, поскольку в моем случае диагноз был найден только в двадцать лет ― спустя семь лет после появления первых симптомов, время для адекватной терапии было упущено, и я получил инвалидность. Поэтому важно донести до всех и каждого мысль об ответственности за свое здоровье, а также о том, что важно при первых же симптомах обращаться к врачу», ― поделился Алексей Ситало, президент межрегиональной общественной благотворительной организации инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева».



Как отметил Николаос Триподис, управляющий директор «Новартис Фарма» в России:



«В «Новартис» мы используем научные инновации для решения самых сложных проблем здравоохранения. Однако часто этого бывает недостаточно: осведомленность общественности о заболевании, а также своевременный и правильно поставленный диагноз имеют критически важное значение для достижения своевременного и эффективного лечения. Это особенно актуально для анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева). Поэтому мы очень рады сотрудничать с «Обществом взаимопомощи при болезни Бехтерева» и Ассоциацией ревматологов России, чтобы вместе работать над повышением уровня информированности общественности, а также помогать пациентам жить лучше».





