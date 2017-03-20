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Главная / Новости медицины и фармации
01.12.2017 12:20
Объем производства отечественной медтехники вырос на 22,5%По итогам прошлого года общий объем отечественного производства медицинской техники и медизделий вырос на 22,5% и составил 53,4 млрд рублей. Доля отечественной продукции данного направления составила 20% в 2016 году по сравнению с 15,6% в 2012 году. Такие данные были приведены на круглом столе «Развитие отечественной медицинской промышленности для диагностики и оказания первой медицинской помощи» в рамках VIII Всероссийского конгресса пациентов.
«В прошлом году на российский рынок выведено 36 импортозамещающих медицинских изделий. Это система визуализации рентгеновских изображений, сосудистые стенты, протезы клапанов сердца, пациентские мониторы, микроскопы, малогабаритные автоматические дефибрилляторы» - рассказал начальник отдела нормативно-правового регулирования департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Станислав Лебель.
Как отметили участники мероприятия, для развития медицинской промышленности важно принятие федерального закона об обращении медицинских изделий. Кроме того предложено создать рабочую группу с участием пациентского сообщества и предприятий медпромышленности, которая будет осуществлять мониторинг госзакупок конкурентоспособных медизделий, способных заменить импортные. Участники уверены, что политика приоритета локальной продукции позволит обеспечить здравоохранение качественными изделиями по разумным ценам.
Ключевые слова: медтехника, медицинские изделия, импортозамещение
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