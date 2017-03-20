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 Главная / Новости медицины и фармации

01.12.2017 11:05

Минздрав подготовил законопроект о создании регистра доноров органов

В России появится регистр доноров и электронная база по отказам от донорства при жизни. Соответствующий законопроект был разработан Минздравом РФ, рассказал руководитель Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье, информирует РИА Новости.

По словам Готье, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в декабре. Он добавил, что законопроект прорабатывается уже в течение пяти лет. Это связано с тем, что документ широко охватывает все ступени, которые нужно пройти медику, занимающемуся вопросами донорства.

Трансплантация органов в России регулируется законом 1992 года, и есть момент, который нужно в нем исправить, — создать возможность прижизненной фиксации волеизъявления гражданина о согласии или несогласии на посмертное изъятие органов.

«Это нужно, чтобы не терять донорских возможностей, чтобы каждый умерший был зарегистрирован и исследован с точки зрения возможности использования его органов в качестве донорских», — пояснил Готье. Он также подчеркнул, что любые действия в отношении донорских органов должны быть прозрачны и задокументированы.


Ключевые слова: Минздрав, донорство органов, законопроект

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