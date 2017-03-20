Минздрав подготовил законопроект о создании регистра доноров органов

01.12.2017 11:05
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Опрос для врачей
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
01.12.2017 11:05
Минздрав подготовил законопроект о создании регистра доноров органовВ России появится регистр доноров и электронная база по отказам от донорства при жизни. Соответствующий законопроект был разработан Минздравом РФ, рассказал руководитель Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье, информирует РИА Новости.
По словам Готье, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в декабре. Он добавил, что законопроект прорабатывается уже в течение пяти лет. Это связано с тем, что документ широко охватывает все ступени, которые нужно пройти медику, занимающемуся вопросами донорства.
Трансплантация органов в России регулируется законом 1992 года, и есть момент, который нужно в нем исправить, — создать возможность прижизненной фиксации волеизъявления гражданина о согласии или несогласии на посмертное изъятие органов.
«Это нужно, чтобы не терять донорских возможностей, чтобы каждый умерший был зарегистрирован и исследован с точки зрения возможности использования его органов в качестве донорских», — пояснил Готье. Он также подчеркнул, что любые действия в отношении донорских органов должны быть прозрачны и задокументированы.
Ключевые слова: Минздрав, донорство органов, законопроект
|
Мероприятия
Подписка
Реклама
Мы в TwitterTweets by Remediumru
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.