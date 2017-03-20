Российские ученые создали рекомбинантную вакцину от ротавируса

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Главная / Новости медицины и фармации
01.12.2017 09:57
Российские ученые создали рекомбинантную вакцину от ротавирусаИсследователи ФМБА России разработали вакцину от ротавирусной инфекции на основе генномодифицированного белка, пишут «Известия». Такой подход позволяет снизить вероятность развития аллергических реакций, по сравнению с распространенными живыми вакцинами.
Как пояснил научный руководитель Государственного НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России, член-корреспондент РАН Андрей Симбирцев, на мировом рынке пока не представлены вакцины против ротавирусной инфекции, основанные на рекомбинантных белках. Основой российской разработки стал рекомбинантный белок FliCVP6VP8.
На экспериментальной модели инфекции, вызванной мышиным ротавирусом, ученые доказали, что вакцина формирует у животных уровень защиты, сопоставимый с эффектом от Ротарикса (рекомендованный ВОЗ препарат). В настоящее время завершены доклинические испытания российской экспериментальной вакцины.
Для производства новой вакцины не требуется импортное сырье, что позволит не зависеть от зарубежных поставок. Это также обеспечит более низкую стоимость продукта, чем его импортных аналогов.
Ключевые слова: ротавирус, российские ученые, вакцина