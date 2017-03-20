Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

30.11.2017 15:23

Охват населения Московской области вакцинацией против гриппа будет увеличен вакциной Гриппол® плюс

В ноябре 2017г. компания НПО Петровакс Фарм на безвозмездной основе передала 200 тысяч вакцины Гриппол® плюс для профилактики гриппа медучреждениям Московской области.

Программа по вакцинации детей и взрослых против гриппа в Московской области находится на завершающем этапе. В настоящее время охват населения региона прививочной кампанией против гриппа составляет 42,1%. В текущем году от гриппа уже привились более 3 миллионов человек, в том числе 871 тысяча детей. В целях повышения охвата вакцинацией против гриппа в Московской области планируется привить около 45% населения.

«Наше предприятие расположено на территории Московской области, и многие годы плодотворно сотрудничает с Министерством здравоохранения региона по иммунизации населения, - отметила президент НПО Петровакс Фарм Елена Архангельская. – Увеличение охвата вакцинации и пропаганда иммунизации среди населения является важной социальной задачей государства».

Вакцина Гриппол® плюс выпускается в одноразовых шприцах без консервантов, обладает высоким профилем безопасности и может применяться у всех категорий населения, в том числе групп риска: для детей, начиная с 6 месяцев, беременных женщин, пожилых людей, лиц с хроническими соматическими заболеваниями, аллергозаболеваниями и иммунодефицитными состояниями. Вакцина имеет безупречный 8-летний опыт применения в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ, экспортируется в страны СНГ и Иран. Важно отметить, что НПО Петровакс Фарм является крупнейшим иммунобиологическим производством на территории Московской области и одной из ведущих биофармацевтических компаний России.

По прогнозам экспертов в сезоне 2017-2018 гг. с учетом ожидаемой эпидемии гриппа (по прогнозам ВОЗ будет преобладать штамм Н1N1 (А/Michigan/45/2015), схожий с пандемическим штаммом Н1N1 (A/California/7/2009) вероятен рост смертности от гриппа и осложнений после него. Вакцинация от гриппа является наиболее эффективной профилактикой опасной инфекции.

Ключевые слова: Петровакс

Последние новости

 
В Европейском регионе ВИЧ в 51% случаев диагностируется на поздней стадии

В Европейском регионе ВИЧ в 51% случаев диагностируется на поздней стадии

Ежегодно здесь регистрируется более 160 тыс. инфицированных, 29 тыс. из них приходится на Евросоюз и Европейскую экономическую зону.
30.11.2017
Подробнее
Минфин выступил за централизацию закупок орфанных лекарств

Минфин выступил за централизацию закупок орфанных лекарств

Для регионов закупка орфанных лекарств — серьезная нагрузка, поэтому министерство допускает возможность их приобретение на федеральном уровне. Сейчас ведомство прорабатывает вопрос централизации закуп...
30.11.2017
Подробнее
Sanofi придется ограничить применение первой в мире вакцины против лихорадки денге

Sanofi придется ограничить применение первой в мире вакцины против лихорадки денге

Компания направила в регуляторные органы письмо о необходимости внесения изменений в регистрационное досье препарата из-за возможного риска для пациентов.
30.11.2017
Подробнее

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3


Подписка

ONLINE

Реклама


Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks