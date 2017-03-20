Главная / Новости медицины и фармации Охват населения Московской области вакцинацией против гриппа будет увеличен вакциной Гриппол® плюс В ноябре 2017г. компания НПО Петровакс Фарм на безвозмездной основе передала 200 тысяч вакцины Гриппол® плюс для профилактики гриппа медучреждениям Московской области.



Программа по вакцинации детей и взрослых против гриппа в Московской области находится на завершающем этапе. В настоящее время охват населения региона прививочной кампанией против гриппа составляет 42,1%. В текущем году от гриппа уже привились более 3 миллионов человек, в том числе 871 тысяча детей. В целях повышения охвата вакцинацией против гриппа в Московской области планируется привить около 45% населения.



«Наше предприятие расположено на территории Московской области, и многие годы плодотворно сотрудничает с Министерством здравоохранения региона по иммунизации населения, - отметила президент НПО Петровакс Фарм Елена Архангельская. – Увеличение охвата вакцинации и пропаганда иммунизации среди населения является важной социальной задачей государства».



Вакцина Гриппол® плюс выпускается в одноразовых шприцах без консервантов, обладает высоким профилем безопасности и может применяться у всех категорий населения, в том числе групп риска: для детей, начиная с 6 месяцев, беременных женщин, пожилых людей, лиц с хроническими соматическими заболеваниями, аллергозаболеваниями и иммунодефицитными состояниями. Вакцина имеет безупречный 8-летний опыт применения в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ, экспортируется в страны СНГ и Иран. Важно отметить, что НПО Петровакс Фарм является крупнейшим иммунобиологическим производством на территории Московской области и одной из ведущих биофармацевтических компаний России.



По прогнозам экспертов в сезоне 2017-2018 гг. с учетом ожидаемой эпидемии гриппа (по прогнозам ВОЗ будет преобладать штамм Н1N1 (А/Michigan/45/2015), схожий с пандемическим штаммом Н1N1 (A/California/7/2009) вероятен рост смертности от гриппа и осложнений после него. Вакцинация от гриппа является наиболее эффективной профилактикой опасной инфекции.



Ключевые слова: В ноябре 2017г. компания НПО Петровакс Фарм на безвозмездной основе передала 200 тысяч вакцины Гриппол® плюс для профилактики гриппа медучреждениям Московской области.Программа по вакцинации детей и взрослых против гриппа в Московской области находится на завершающем этапе. В настоящее время охват населения региона прививочной кампанией против гриппа составляет 42,1%. В текущем году от гриппа уже привились более 3 миллионов человек, в том числе 871 тысяча детей. В целях повышения охвата вакцинацией против гриппа в Московской области планируется привить около 45% населения.«Наше предприятие расположено на территории Московской области, и многие годы плодотворно сотрудничает с Министерством здравоохранения региона по иммунизации населения, - отметила президент НПО Петровакс Фарм Елена Архангельская. – Увеличение охвата вакцинации и пропаганда иммунизации среди населения является важной социальной задачей государства».Вакцина Гриппол® плюс выпускается в одноразовых шприцах без консервантов, обладает высоким профилем безопасности и может применяться у всех категорий населения, в том числе групп риска: для детей, начиная с 6 месяцев, беременных женщин, пожилых людей, лиц с хроническими соматическими заболеваниями, аллергозаболеваниями и иммунодефицитными состояниями. Вакцина имеет безупречный 8-летний опыт применения в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ, экспортируется в страны СНГ и Иран. Важно отметить, что НПО Петровакс Фарм является крупнейшим иммунобиологическим производством на территории Московской области и одной из ведущих биофармацевтических компаний России.По прогнозам экспертов в сезоне 2017-2018 гг. с учетом ожидаемой эпидемии гриппа (по прогнозам ВОЗ будет преобладать штамм Н1N1 (А/Michigan/45/2015), схожий с пандемическим штаммом Н1N1 (A/California/7/2009) вероятен рост смертности от гриппа и осложнений после него. Вакцинация от гриппа является наиболее эффективной профилактикой опасной инфекции.Ключевые слова: Петровакс

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