Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

30.11.2017 15:21

В Европейском регионе ВИЧ в 51% случаев диагностируется на поздней стадии

Европейский регион ВОЗ оказался единственным в мире, где число новых случаев ВИЧ продолжает расти. Ежегодно здесь регистрируется более 160 тыс. инфицированных, 29 тыс. из них приходится на Евросоюз и Европейскую экономическую зону, свидетельствуют данные ВОЗ.

Наиболее тревожащим фактором эксперты международной организации называют то, что более половины (51%) зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции диагностируются уже на поздней стадии болезни. «Эпидемия ВИЧ-инфекции в Европейском регионе продолжает распространяться чрезвычайно быстро. В первую очередь, это касается стран на востоке региона, на которые приходится почти 80% из 160 тыс. новых случаев заражения. На данный момент – это рекордное число новых случаев, зафиксированное за один год», - рассказала директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) Жужанна Якаб.

Данные эпиднадзора за ВИЧ/СПИД за 2016 г., свидетельствуют, что с возрастом вероятность поздней постановки диагноза увеличивается. Так, у 65% (63% в странах ЕС/ЕЭЗ) людей старше 50 лет в Европейском регионе ВИЧ-инфекция была выявлена уже на поздней стадии.

Для этой возрастной группы услуги здравоохранения по месту жительства имеют особенно важное значение для обеспечения возможности раннего диагностирования ВИЧ. Повышению качества диагностики может также способствовать проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию при определенных заболеваниях, таких как другие инфекции, передаваемые половым путем, вирусные гепатиты, туберкулез и некоторые виды рака.

Ключевые слова: ВОЗ, ВИЧ, Европейский регион

Последние новости

 
В Европейском регионе ВИЧ в 51% случаев диагностируется на поздней стадии

В Европейском регионе ВИЧ в 51% случаев диагностируется на поздней стадии

Ежегодно здесь регистрируется более 160 тыс. инфицированных, 29 тыс. из них приходится на Евросоюз и Европейскую экономическую зону.
30.11.2017
Подробнее
Минфин выступил за централизацию закупок орфанных лекарств

Минфин выступил за централизацию закупок орфанных лекарств

Для регионов закупка орфанных лекарств — серьезная нагрузка, поэтому министерство допускает возможность их приобретение на федеральном уровне. Сейчас ведомство прорабатывает вопрос централизации закуп...
30.11.2017
Подробнее
Sanofi придется ограничить применение первой в мире вакцины против лихорадки денге

Sanofi придется ограничить применение первой в мире вакцины против лихорадки денге

Компания направила в регуляторные органы письмо о необходимости внесения изменений в регистрационное досье препарата из-за возможного риска для пациентов.
30.11.2017
Подробнее

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3


Подписка

ONLINE

Реклама


Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks