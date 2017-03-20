В Европейском регионе ВИЧ в 51% случаев диагностируется на поздней стадии

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Главная / Новости медицины и фармации
30.11.2017 15:21
В Европейском регионе ВИЧ в 51% случаев диагностируется на поздней стадииЕвропейский регион ВОЗ оказался единственным в мире, где число новых случаев ВИЧ продолжает расти. Ежегодно здесь регистрируется более 160 тыс. инфицированных, 29 тыс. из них приходится на Евросоюз и Европейскую экономическую зону, свидетельствуют данные ВОЗ.
Наиболее тревожащим фактором эксперты международной организации называют то, что более половины (51%) зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции диагностируются уже на поздней стадии болезни. «Эпидемия ВИЧ-инфекции в Европейском регионе продолжает распространяться чрезвычайно быстро. В первую очередь, это касается стран на востоке региона, на которые приходится почти 80% из 160 тыс. новых случаев заражения. На данный момент – это рекордное число новых случаев, зафиксированное за один год», - рассказала директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) Жужанна Якаб.
Данные эпиднадзора за ВИЧ/СПИД за 2016 г., свидетельствуют, что с возрастом вероятность поздней постановки диагноза увеличивается. Так, у 65% (63% в странах ЕС/ЕЭЗ) людей старше 50 лет в Европейском регионе ВИЧ-инфекция была выявлена уже на поздней стадии.
Для этой возрастной группы услуги здравоохранения по месту жительства имеют особенно важное значение для обеспечения возможности раннего диагностирования ВИЧ. Повышению качества диагностики может также способствовать проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию при определенных заболеваниях, таких как другие инфекции, передаваемые половым путем, вирусные гепатиты, туберкулез и некоторые виды рака.
Ключевые слова: ВОЗ, ВИЧ, Европейский регион