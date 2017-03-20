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 Главная / Новости медицины и фармации

30.11.2017 14:21

Teva подняла проблему доступности инновационной терапии для пациентов с неконтролируемой бронхиальной астмой

Компания Teva третий раз подряд принимает участие во Всероссийском Конгрессе пациентов, который ежегодно проводится Всероссийским союзом пациентов и является крупнейшим национальным общественно-государственным и общественно-профессиональным событием в сфере здравоохранения.

В этом году делегатами Конгресса были около 700 человек более чем от 200 НКО России, стран ближнего и дальнего зарубежья и международных НКО. В открытых дискуссиях приняли активное участие представители ООН и ВОЗ, российских государственных органов и медицинского сообщества.

На одной из панельных дискуссий, в докладе, поддержанном компанией Teva, была поднята проблема доступности инновационной иммунобиологической терапии для пациентов с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой, которой по оценкам экспертов, страдает около 60 тысяч человек. Стандартная терапия не позволяет добиться контроля заболевания у данной группы больных. Пациенты с тяжелой неконтролируемой астмой характеризуются частыми обострениями и низким качеством жизни.

Д.м.н., профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист пульмонолог Департамента здравоохранения г. Москвы, профессор А.С. Белевский в своем докладе акцентировал внимание на роли новейших лекарственных средств и отметил, что «инновационные иммунобиологические препараты, появившиеся в арсенале врачей в последнее время, сегодня позволяют добиваться качественно новых результатов в лечении этого социально значимого инвалидизирующего заболевания».

В этом году на Конгрессе Teva представила несколько социальных проектов, которые являются важными составляющими корпоративного бренда компании и его концепции «Без барьера». Ее суть заключается в том, что между человеком и его здоровьем не должно стоять никаких преград в виде неудобств, непониманий, сложностей или недостатка информации.

В частности, для реализации данного подхода был создан сайт www.teva.ru – информационно-сервисное пространство, предлагающее ответы на многочисленные запросы людей в отношении управления здоровьем. Прямо в режиме реального времени на специально организованном интерактивном стенде пациенты и участники Конгресса могли совершить виртуальный тур и протестировать работу нового ресурса и представленных на нем цифровых сервисов, которые воплощают в жизнь концепцию «Без барьера».

Ольга Владимировна Матвиевская, президент МООИ «Московское общество рассеянного склероза (РС)», отметила: «Сайт www.teva.ru выгодно отличается от аналогичных ресурсов тем, что здесь содержится действительно полезная информация. Очень важно, что создатели сайта подумали не только о пациентах, но и о тех, кто ухаживает за ними, – членах семьи больного. Об этой большой аудитории нечасто вспоминают, когда говорят о проблемах людей с тем или иным заболеванием. А ведь они принимают много решений в отношении здоровья своих близких, и им тоже необходимы поддержка и внимание! Вообще, сама концепция жизни без барьеров очень созвучна потребностям пациентского сообщества, так как вопросы обеспечения высокого качества жизни людей, несмотря на диагноз и физические ограничения, входят в число наиболее актуальных как для пациентов, так и для тех, кто о них заботится».

«Концепция Teva «Без барьера» отражает широкий подход к пониманию того, что такое здоровье и от чего оно зависит. В нашей деятельности мы всегда руководствуемся актуальными потребностями реальных людей – и тогда, когда обеспечиваем доступ к качественным лекарственным средствам и прорывным инновационным разработкам, и когда предлагаем практические инструменты для управления здоровьем на протяжении всей жизни. Все это помогает устранять многочисленные барьеры, которые отделяют человека от полноценной и активной жизни. Я рад, что научные и цифровые решения Teva, которые мы представили на Конгрессе, получили высокую оценку медицинского и пациентского сообщества», – комментирует Рустам Галеев, медицинский директор Teva Россия и Евразия.




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