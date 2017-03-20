Главная / Новости медицины и фармации Минфин выступил за централизацию закупок орфанных лекарств Министерство финансов прорабатывает вопрос о передаче закупки препаратов для лечения орфанных заболеваний с регионального на федеральный уровень в 2019 году, на обсуждении проекта федерального бюджета в Совете Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом пишет



Вопрос о передаче закупок таких лекарств на федеральный уровень подняла сенатор Галина Карелова. «Тема острая, было поручение Медведева, однако не получилось включить в расходы в этом году. Есть ли перспектива в 2019 году или при получении дополнительных доходов включить эту поправку и в этом году?» — спросила Карелова.



Силуанов согласился, что для регионов закупка орфанных лекарств — серьезная нагрузка, поэтому министерство допускает возможность их приобретение на федеральном уровне. «Это очень дорогостоящие препараты и общая оценка потребности субъектов в лечении больных орфанными заболеваниями — 40 млрд рублей. Возможно, что если мы выявим всех нуждающихся в лечении от этих болезней, цифра будет еще больше», — указал он и сообщил, что с 2019 года эта нагрузка может быть передана центру.



Министра поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Безусловно, в следующем году мы должны найти решение этой проблемы, и наша позиция — централизовать эти закупки. При закупках Минздрава цены за счет объема снижаются минимум на 30%. Когда регион закупает на пять человек, это космические цены», — сообщила Матвиенко.



Минздрав централизованно закупает препараты для программы по лечению самых дорогостоящих онкологических и генетических заболеваний «Семь нозологий», а с 2017 года для пациентов с ВИЧ и гепатитами. Единственный поставщик в стране по вакцинам для национального календаря профилактических прививок — «Нацимбио» («дочка» «Ростеха»). За девять месяцев 2017 года Минздрав сэкономил на централизованной закупке препаратов для ВИЧ 4 млрд рублей, ранее рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.



Ключевые слова: орфанные препараты Министерство финансов прорабатывает вопрос о передаче закупки препаратов для лечения орфанных заболеваний с регионального на федеральный уровень в 2019 году, на обсуждении проекта федерального бюджета в Совете Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом пишет РБК Вопрос о передаче закупок таких лекарств на федеральный уровень подняла сенатор Галина Карелова. «Тема острая, было поручение Медведева, однако не получилось включить в расходы в этом году. Есть ли перспектива в 2019 году или при получении дополнительных доходов включить эту поправку и в этом году?» — спросила Карелова.Силуанов согласился, что для регионов закупка орфанных лекарств — серьезная нагрузка, поэтому министерство допускает возможность их приобретение на федеральном уровне. «Это очень дорогостоящие препараты и общая оценка потребности субъектов в лечении больных орфанными заболеваниями — 40 млрд рублей. Возможно, что если мы выявим всех нуждающихся в лечении от этих болезней, цифра будет еще больше», — указал он и сообщил, что с 2019 года эта нагрузка может быть передана центру.Министра поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Безусловно, в следующем году мы должны найти решение этой проблемы, и наша позиция — централизовать эти закупки. При закупках Минздрава цены за счет объема снижаются минимум на 30%. Когда регион закупает на пять человек, это космические цены», — сообщила Матвиенко.Минздрав централизованно закупает препараты для программы по лечению самых дорогостоящих онкологических и генетических заболеваний «Семь нозологий», а с 2017 года для пациентов с ВИЧ и гепатитами. Единственный поставщик в стране по вакцинам для национального календаря профилактических прививок — «Нацимбио» («дочка» «Ростеха»). За девять месяцев 2017 года Минздрав сэкономил на централизованной закупке препаратов для ВИЧ 4 млрд рублей, ранее рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.Ключевые слова: Минфин

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